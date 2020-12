On dit que l’ex Kieran Hayler de Katie Price est désespéré d’un divorce rapide pour « passer à autre chose ».

L’ancienne strip-teaseuse, 33 ans, souhaite que le mariage soit enfin terminé d’ici la nouvelle année.

Cela vient après que Katie, 42 ans, aurait voulu qu’ils divorcent avant Noël afin qu’elle puisse épouser son petit ami de six mois, Carl Woods.

Une source a déclaré au Sun: «Kieran est aussi frustré que Katie et souhaite que le divorce soit réglé le plus rapidement possible.

« Apparemment, les choses ont été quelque peu retardées par la pandémie qui a provoqué une impasse dans certains tribunaux.







(Image: WireImage)







(Image: officialkieranhayler / Instagram)



« Mais Kieran veut avoir ce divorce entre ses mains le jour de l’an! »

The Mirror a contacté les représentants de Katie et Kieran pour obtenir leurs commentaires.

Katie et Kieran se sont mariés en 2013 quelques mois seulement après leur rencontre.







(Image: Carl Woods / Instagram)



Kieran l’a trompée à plusieurs reprises et elle a mis fin à leur mariage pour de bon en 2018.

L’ancien couple partage les enfants Jett, sept ans et Bunny, six ans.

Elle a également Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, avec Peter Andre et Harvey, 18 ans, avec Dwight Yorke.







(Image: Katie Price / Instagram)



L’ancien mannequin glamour est adoré avec Carl depuis juin et ils ont ouvertement discuté de leur mariage et de leur enfant.

Pendant ce temps, Kieran a trouvé l’amour avec sa désormais fiancée Michelle Pentecôte.

Bien qu’ils aient été séparés pendant deux ans et qu’ils aient déménagé avec d’autres personnes, ils sont toujours officiellement mariés.