Kieran Hayler a critiqué les influenceurs «stupides» des médias sociaux pour avoir volé à Dubaï au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le passionné de fitness, 33 ans, a eu une conversation exclusive avec The Mirror après avoir reçu le vaccin Covid avec sa nan Rosita Talbot, 87 ans, jeudi.

Le dernier développement a vu Dubaï ajouté à l’interdiction de voyager au Royaume-Uni et une interdiction de vol sera mise en place sur les vols directs de passagers en provenance des Émirats arabes unis, ce qui signifie que tous les Britanniques à Dubaï seront touchés.

Cela signifie également que tous les Britanniques qui reviennent de ces destinations devront être mis en quarantaine chez eux pendant 10 jours. Le ministère des Transports a déclaré que ces voyageurs ne pourront pas utiliser le programme de test et de libération pour être libérés de la quarantaine prématurément.

À la lumière de la nouvelle, l’ex-mari de Katie Price a lancé une attaque cinglante contre les influenceurs des médias sociaux et les stars en vacances à Dubaï pendant la pandémie.







« Je suis très contre », a-t-il expliqué. « En fin de compte, il est illégal de voyager à l’étranger et d’être un influenceur et de voyager à Dubaï, je ne comprends tout simplement pas. »

Il a poursuivi: « Pourquoi ne pas simplement faire ce que vous êtes censé faire – rester à la maison, rester en sécurité – une fois tout cela terminé, allez-y et faites-le. Pourquoi ne pas prendre quelques photos à l’extérieur près d’un arbre? C’est juste fou!

«Quand vous voyez toutes les vidéos de la proximité et de l’entrelacement des gens, cela vous fait vraiment penser:« Vous êtes stupides », car imaginez que si cela se passe et que les gens développent Covid à un niveau sérieux, ils vont tous pour l’attraper. «







«Ils ne sont pas à la maison avec leur famille, ils sont à l’étranger et c’est juste idiot, nous essayons de rester en sécurité en tant que nation. Je comprends maintenant qu’être un influenceur est un rôle professionnel et nous le faisons tous, nous avons tous envoyé des trucs et nous en faisons tous la promotion sur Instagram et peu importe, c’est bien …

« Mais je reste ici, je reste en sécurité, alors pourquoi ne peuvent-ils pas faire de même? »

Il a conclu: «Vous pouvez prendre la plus belle photo à l’extérieur dans les bois. Surtout au milieu de la pandémie, vous n’avez pas besoin d’être à Dubaï en train de poser au bord de la piscine et de faire le plein du monde en sirotant un cocktail.

« C’est juste donner une mauvaise réputation aux influenceurs. »







Au cours de sa conversation, Kieran a levé le voile sur ses projets de fête de fiançailles avec sa fiancée Michelle Penticost après l’annulation de leur fête initiale en mars de l’année dernière.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il ne serait pas verrouillé pour son anniversaire cette année, Kieran a déclaré: « J’aimerais bien le penser. Quand Michelle et moi nous sommes fiancés et que nous sommes revenus des Maldives, nous n’avons même pas été autorisés une fête de fiançailles. «

Le papa adoré a ajouté qu’il y en a une sur les cartes post-lockdown: « Je pense que nous en aurons une. »

Kieran a également expliqué comment son verrouillage s’était déroulé et a révélé que cela lui faisait apprécier davantage les petites choses de la vie.







Il a dit: « Oh mon Dieu complètement, si quelqu’un dit que ce n’est pas le cas, alors ils mentent.

« Souviens-toi quand tu vas au supermarché et que tu te disputais pour les fruits et légumes, qui en veut d’abord, et maintenant tu dois attendre deux mètres derrière avant même de t’en approcher. »

Parmi les autres choses qui lui manquent, Kieran a ajouté: « Juste faire des promenades avec des amis et tout. Nous sommes membres du National Trust, c’était super mais nous ne pouvions rencontrer personne là-bas.

« Donc, c’est juste toutes ces petites choses même si ce n’est pas sortir et faire quelque chose, mais être dehors avec des amis et de la famille et pouvoir faire un câlin à sa mère et aller voir des amis sans avoir à être à deux mètres, c’est le les choses que vous appréciez le plus. «

