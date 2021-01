L’ex-mari de Katie Price, Kieran Hayler, a révélé qu’il avait failli fondre en larmes après avoir reçu le coup de Covid jeudi.

L’entraîneur personnel de 33 ans a reçu son vaccin jeudi matin avec sa nan bien-aimée Rosita Talbot, 87 ans, car il est le principal soignant pour elle.

Rosita vit avec la famille de Kieran depuis la mise en place du premier verrouillage en mars de l’année dernière et Kieran s’est entièrement consacré à prendre soin d’elle.

S’adressant exclusivement à The Mirror, Kieran a partagé ses sentiments concernant la vaccination et pourquoi elle est si cruciale.

Il nous a dit: « C’est génial. Quand on m’a dit que j’étais capable de l’avoir, j’ai presque pleuré. C’est parce que c’est un tel tournant de penser que la vie finira par revenir à la normale. »







Il a ajouté: « Cela soulage légèrement la pression de savoir que finalement nous serons en sécurité. »

Dans une discussion émotionnelle exclusive, Kieran a expliqué qu’il était vraiment important pour lui de se faire vacciner car son nan est vulnérable et il veut qu’ils soient tous les deux en sécurité.

«Je suis le principal soignant de ma nan, donc elle vit avec moi», a-t-il déclaré. «Elle est complètement alitée. Depuis le début de cette pandémie, j’ai dû faire très attention de ne pas la laisser attraper le virus, je suis constamment en patrouille de nettoyage. Nous avons d’autres soignants qui viennent la baigner et des trucs comme Je suis dessus avec le nettoyage, en m’assurant toujours que je suis toujours plus en sécurité. «

Le papa adoré de deux enfants a poursuivi: « Je dois toujours être en sécurité à cause des autres, je dois être en sécurité pour Michelle [his fiancée] et aussi nos enfants, nous ne sommes toujours pas sûrs à 100% de ce qui se passe avec les enfants, le virus et tout.







« Cela enlève juste ce léger bord de pression et cela signifie qu’il y a une lumière au bout du tunnel. Nous avons tous les deux eu le coup et cela signifie que nous serons finalement en sécurité. »

Kieran a souligné l’importance que chacun prenne des précautions pour protéger l’ancienne génération.

Le PT a déclaré: « Je pense juste que nous devons protéger – ce n’est pas tellement mon époque – j’ai entendu parler de jeunes qui luttent contre ce virus, et ne nous tirons pas la laine sur les yeux, c’est horrible pour n’importe quel âge , mais nous devons protéger ma mère, ma nan, des gens comme ça, c’est la vieille génération que nous devons protéger.

« En ayant le vaccin, cela signifie simplement que, A – nous n’allons pas l’attraper et B – nous espérons ne pas le répandre pour qu’ils attrapent. »

Il a ajouté: «Dans l’idéal, ce que nous devons faire est de rester à la maison et de rester en sécurité jusqu’à ce que ce verrouillage soit terminé, c’est tout ce que nous devons faire et obtenir le vaccin.







«Nous avons des vaccins pour tout, quand nous sommes à l’école, nous avons ces jabs BCG et tout ça, pourquoi ne pas simplement avoir un vaccin Covid?

« C’est pourquoi je l’ai eu, parce que je veux que ma vie revienne à la normale. Si avoir le jab me rapproche un peu plus de ma vie, alors savez-vous quoi, je l’aurai, et j’ai l’avoir. »

Également dans le chat, Kieran a évoqué la façon dont le Premier ministre fait face à la pandémie de coronavirus en Angleterre.

Il a dit: « Boris [Johnson] est un peu coincé n’est-ce pas? C’est la première fois que cela se produit. Chaque chose qu’il fait est essai et erreur. Il ne connaît pas la solution et c’est vraiment difficile.







«Je me sens assez désolé pour lui parfois parce que j’ai l’impression que, tu sais quoi, ça doit être vraiment difficile de savoir exactement quoi faire pour essayer de nous mettre à travers ça. Je lui tire mon chapeau.

Kieran vit actuellement à la maison avec sa fiancée Michelle Penticost et ses enfants Jett et Bunny – qu’il partage avec l’ex Katie Price – tout en prenant soin de sa nan.

Jett et Bunny ne peuvent pas entrer dans la pièce séparée dans laquelle leur grand-nan reste pour éviter de risquer un contact pendant Covid.

Détaillant la situation, Kieran a déclaré: « Jett et Bunny ne vont pas dans la pièce où elle se trouve. La pièce dans laquelle elle se trouve a des portes vitrées, afin qu’ils puissent la voir, lui faire signe de la main et lui parler à travers les portes, mais je ne les laissez pas entrer dans la pièce, c’est simplement parce que je dois être en sécurité et que nous devons être prudents.

«C’est bien pour elle à 87 ans de passer autant de temps avec ses arrière-petits-enfants et son petit-enfant, moi, c’est super pour elle. Cela lui donne quelque chose à regarder et à la stimuler, comme nous voir et voir le enfants qui jouent.







« Je fais tout ce que je peux pour la garder en sécurité. Elle est probablement la personne la plus sûre, parce que je sais à quel point j’ai été bon, et parce que Kate [Price] a Harvey, elle doit faire attention aussi, donc à son tour, cela signifie que Jett et Bunny sont en sécurité. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il était difficile pour Jett et Bunny de ne pas avoir de contact avec leur grand-nan, il a partagé: « Ce n’est pas que ce soit difficile pour eux, pour le moment, il est difficile pour chaque enfant d’être scolarisé à la maison et de ne pas faire les choses qui ils veulent faire.

«Nous emmenons toujours nos enfants à la nage et au parc de trampoline – des choses que nous faisions régulièrement et que nous ne pouvons pas faire maintenant.

«Je suis très chanceux que Jett et Bunny soient très amateurs de plein air, donc les promener est juste une chose normale, nous le ferions de toute façon. Le fait que je puisse le faire avec eux et ils pensent que c’est normal et nous sommes juste le faire un peu plus souvent, ils sont plutôt satisfaits de ça. «

Il a poursuivi: « Ils ont été très faciles à ajuster sur le fait qu’il y a une pandémie en ce moment – vous ne pouvez pas entrer et voir votre grand-nan, mais au moins vous pouvez lui parler et la voir et rire avec sa. »







Kieran a parlé du geste doux que Rosita fait à ses arrière-petits-enfants car elle est incapable d’avoir un contact étroit avec eux pour le moment.

«Elle a toujours une boîte de chocolats sur sa table à côté de son lit et elle les jette toujours pour Jett et Bunny – vous connaissez ceux de Lindt – elle les leur donne juste pour une sorte d’interaction», dit-il.

«Je suis autorisé à aller dans la pièce avec elle parce que je porte tout le matériel de sécurité, mais Jett et Bunny vont s’asseoir là et lire sur le fauteuil et elle leur donnera 10 ou 20 p pour bien lire, ce qui est bien.

«Au moins, elle peut toujours avoir ça avec eux, même si elle n’a pas été capable de les câliner et de les voir de près, elle peut toujours les entendre lui lire et tout.

Kieran a expliqué que sa lecture nanométrique avait aidé à alléger la charge alors qu’il s’attaquait à l’école à la maison avec les enfants.

Il a poursuivi: « C’est une grande incitation pour Jett et Bunny, de les amener à lire et à apprendre leur orthographe. Nous avons tous du mal avec l’enseignement à domicile, quiconque dit que c’est un jeu d’enfant est un menteur.







« Ce n’est pas un jeu d’enfant, c’est un travail difficile – j’essaie de travailler, je fais mes cours de fitness virtuels en ligne tout en m’occupant de ma nan. Ce n’est pas facile, je vous le dis maintenant. Mais nous le faisons et nous « Tous se rassemblent en tant que nation, je suppose. »

Mais sur une note plus légère, Kieran divertit sa nan pendant qu’elle vit avec eux pendant le verrouillage.

« Elle a un iPad et elle a appris à FaceTime, donc c’est génial », nous a dit la star du fitness.

«Essayer d’apprendre à un jeune de 80 ans comment utiliser FaceTime est vraiment difficile, je ne vais pas mentir. Ils sont tellement déterminés à leur façon.







« Mais vous savez, elle a ça et nous recevons aussi des boîtes de DVD, nous avons des millions de films – elle regarde probablement sept ou huit films par jour. Elle reçoit un FaceTime, elle voit les enfants, c’est génial.

«J’étais vraiment inquiète au départ qu’elle s’ennuie tellement. Elle peut s’ennuyer à certains moments, mais il se passe beaucoup de choses. Nous avons mis des mangeoires à oiseaux devant sa fenêtre, alors elle voit les oiseaux entrer – des choses pour la stimuler vraiment. «

Kieran a également discuté de la première chose qu’il veut faire avec son nan une fois le verrouillage terminé.

Il a déclaré: « Ce serait bien pour la famille de venir la voir. Ils ne sont pas allés la voir. Elle a pu voir ma mère parce que ma mère fait partie de notre bulle de soutien car elle est sa fille, mais d’autres que ça, elle n’a pu voir personne d’autre. C’est pourquoi ce serait si bien pour elle car beaucoup de gens ne l’ont pas vue depuis qu’elle est clouée au lit, donc ce sera bien pour elle de voir d’autres les gens et pas seulement les mêmes vieux visages. «

