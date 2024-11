Kieran Culkin prévoit TOUJOURS de regarder la finale de « Succession » plus d’un an plus tard

Kieran Culkin n’a toujours pas regardé la finale de « Succession » plus d’un an après sa première

De nombreux acteurs n’ont souvent pas la chance de voir les finales de leurs spectacles, et Kieran Culkin en fait partie. Cependant, il envisage de regarder le Succession final.

Lors de son apparition sur Le Late Show avec Stephen Colbert plus tôt cette semaine, Kieran, qui a remporté un Emmy pour sa performance dans le rôle de Roman Roy lors de la dernière saison, a longuement expliqué pourquoi il n’avait pas encore regardé la finale.

« Ce n’était pas vraiment exprès, du moins, pas au début. Je suppose que c’est en quelque sorte le cas maintenant », a-t-il admis.

Seul à la maison Le frère de la star Macaulay Culkin a expliqué que le retard était dû au tournage de son nouveau film avec Jesse Eisenberg, Une vraie douleur. « J’étais en Pologne pour tourner ce film lorsque les trois derniers épisodes étaient diffusés et je ne pouvais pas me connecter à mon compte Max », a-t-il expliqué.

« Ma femme est allée sur Instagram et a demandé si quelqu’un pouvait partager son identifiant pour que je puisse regarder les deux derniers épisodes. Et les gens l’ont fait ! » Kieran, 42 ans, a poursuivi. « Tout le monde vient de remettre son e-mail et son mot de passe. J’ai pu regarder les huitième et neuvième épisodes, mais j’ai ensuite déménagé dans un autre hôtel qui n’avait pas de télévision intelligente, donc je n’ai pas pu regarder la finale. »

Le Succession La star a ajouté : « Ensuite, je suis rentrée chez moi, j’ai pris des vacances et le temps a passé. Vous savez, quand une série date de quelques mois ? J’ai en quelque sorte raté le moment. Est-ce que cela a du sens ? Peut-être que non. »

Même si plus d’un an s’est écoulé depuis sa première, Kieran a révélé que sa femme, Jazz Charton, leur avait suggéré de revoir entièrement la série avant de regarder la finale, en disant : « C’est le plan, et cela dure aussi longtemps que ça dure… peut-être un an et demi ? »

Regardez Kieran s’expliquer pour le retard ici :