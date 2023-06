Kieran Culkin embrasse Brian Cox alors qu’il plante sa séance photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : George Pimentel/Shutterstock pour le prix SAG

Bien qu’il y ait beaucoup de tension au sein de la famille Roy sur Succession, les vedettes de la série ont l’air de bien s’entendre ! Kieran Culkin, 40 ans, a donné son père à la télévision Brian Cox, 77, un gros câlin lors d’une vidéo de Variété. Brian se préparait à faire une séance photo avec Émilie Blunt, 40 ans, pour la série « Actors on Actors » du point de vente, lorsque Kieran est venu le saluer.

Kieran Culkin plante Brian Cox et Emily Blunt #ActorsOnActors séance photo 📸 https://t.co/m82l7SXqQr pic.twitter.com/ROkUmHmaWJ — Variété (@Variété) 9 juin 2023

Alors que Brian et Emily étaient assis ensemble à un bureau, Kieran entra et donna à Brian un gros câlin. Les deux bavardèrent un peu. « Comment allez-vous? Êtes-vous grincheux aujourd’hui ou êtes-vous bon? a demandé Kieran. Alors que le chef de la famille Roy lui a assuré qu’il n’était pas grincheux, Emily a plaisanté: « Il ne prépare rien de bon. » Ce fut vraiment un moment émouvant entre les deux Succession stars, qui jouent un père et son fils dans la série. Emily a également demandé au Scott Pilgrim Vs. Le monde star à propos de sa nouvelle barbe, et il a plaisanté sur le fait que sa femme n’était pas fan.

Kieran et Brian ont eu certaines des performances les plus mémorables sur Succession comme Roman et Logan Roy, respectivement. Tous deux ont reçu des nominations aux Emmy Awards pour leurs performances. Brian a reçu deux nominations pour meilleur acteur en 2020 et 2022, tandis que Kieran a été nominé dans la catégorie acteur de soutien ces mêmes années. L’émission s’est terminée après quatre saisons le 28 mai 2023. (Avertissement spoiler): Malheureusement, Logan n’était pas dans le dernier épisode de l’émission, car son personnage a été tué plus tôt dans la saison. Logan a admis qu’il se sentait « un peu rejeté » au moment où son personnage a été tué dans une interview en mai avec BBC Deux.

En plus de planter la séance photo, Kieran a également expliqué ce que c’est que de partager une scène avec Brian et a montré à quel point il est un acteur puissant. « Pour une raison quelconque, chaque fois que je dois tourner avec Brian, c’est comme ça. J’ai l’impression d’avoir sept ans », a-t-il déclaré Variété. « Il peut être un gars effrayant. Pas à moi. Je peux l’approcher en tant qu’adulte, mais pour une raison quelconque, quand je suis dans le personnage, j’ai l’impression d’avoir sept ans.

