Kiera Walsh a envisagé de quitter le football trois ans avant de remporter l’Euro 2022 en raison des critiques des médias sociaux

En 2022, Keira Walsh a connu une année phénoménale au cours de laquelle elle a remporté l’Euro 2022 avec l’Angleterre, a été nommée dans l’équipe du tournoi et a remporté le prix de la joueuse du match en finale.

Oh, et elle est également devenue la footballeuse féminine la plus chère de la planète lorsqu’elle a déménagé de Manchester City à Barcelone pour un montant record de 400 000 £.

Cependant, les choses auraient pu se passer très différemment pour le joueur de 25 ans. S’adressant exclusivement à QuatreQuatreDeux, Walsh explique qu’en 2019, elle a envisagé de quitter le football en raison des critiques sur les réseaux sociaux auxquelles elle a été confrontée.

“J’ai pensé à ne plus jouer”, révèle-t-elle à FFT. “J’ai eu des conversations avec mes managers à l’époque, et si ce n’était pas pour [then-Manchester City boss] Nick Cushing, je pense que cela aurait été une pensée beaucoup plus sérieuse. Il m’a vraiment compris et a tiré le meilleur parti de moi.

«Il a dit:« Prenons une séance d’entraînement à la fois. Il n’y a pas de pression, je veux juste que tu profites de ton football ». Le simple fait d’avoir cette conversation a aidé. J’ai quitté les réseaux sociaux – je ne lis toujours pas Twitter maintenant – et j’ai parlé à un psychologue, ce qui m’a beaucoup aidé.

“Si je n’avais pas pris ces mesures, je ne suis pas sûr que tout cela se serait produit. Ce n’est peut-être pas pour tout le monde, mais cela a fonctionné pour moi. C’est le chemin que j’ai emprunté et cela a eu un effet positif.”

Heureusement, Walsh n’a pas abandonné le football. Au lieu de cela, elle est devenue l’une des meilleures joueuses du monde, même si cela ne s’est pas fait du jour au lendemain.

Les meilleures offres du jour sur les chemises pour femmes d’Angleterre (s’ouvre dans un nouvel onglet) (s’ouvre dans un nouvel onglet)

En travaillant avec la psychologue du sport Kate Green, Walsh a commencé à comprendre comment obtenir le meilleur de ses performances de manière cohérente, tout en bloquant l’anxiété liée aux erreurs.

“J’ai parlé à mon psychologue de la façon dont, en particulier lors de la Coupe du monde en 2019, j’avais tellement peur de faire une erreur que je n’étais pas la meilleure version de moi-même et que je me retenais un peu”, explique Walsh.

“Jouer sous Sarina a énormément aidé aussi, car elle me donne la confiance nécessaire pour essayer des choses, ce dont j’ai besoin. Mon psychologue dit que je suis à mon meilleur quand je suis sur mon pied avant, essayant différentes passes et enfilant des balles à travers le bord de la boîte pour dicter le jeu. Il s’agit d’essayer de trouver la meilleure version de moi-même, dans une zone où je ne pense presque pas et où tout ce que je fais est très naturel.

« C’est ce que j’ai ressenti lors de la finale de l’Euro contre l’Allemagne. Je ne pensais pas vraiment trop à ce que je faisais ; Je jouais presque à l’instinct. Parler avec elle [Green] aidé énormément, et j’ai lu des livres, écouté des podcasts et fait beaucoup de préparation avant la finale. Il ne s’agissait pas simplement de se présenter le jour même et de remporter le titre de joueur du match – beaucoup de choses y ont été consacrées au préalable, de la forme physique au travail de psychologie. C’est ce qui m’a amené à un endroit où j’étais le jour.

Être si ouvert sur les problèmes de santé mentale n’est certainement pas la norme, surtout pas dans un environnement de football.

Walsh a maintenant réalisé que cela n’est utile à personne et a commencé à parler à plus de gens de ses sentiments et de ce qu’elle fait pour essayer de combattre toute négativité dans son esprit.

“Il y a encore beaucoup de stigmatisation autour de cela”, dit Walsh. “J’étais pareil quand j’étais plus jeune: je disais:” Oh, je n’ai pas besoin d’un psychologue – je suis confiant, je vais bien, je vais jouer et faire ce que je fais toujours. Ça ne marche pas toujours comme ça.

«Je suis ouvert à ce sujet maintenant, car j’étais dans une si mauvaise situation en termes de façon de jouer et de sentiment que je ne voudrais pas que quelqu’un d’autre traverse cela. Ce n’est pas quelque chose dont j’ai honte.

“Je parle honnêtement aux filles d’aller voir un psychologue – de l’aide dont j’ai besoin et de ce qui fonctionne pour moi – mais ce n’est peut-être pas la même chose pour certaines joueuses. Ils peuvent avoir différentes façons de se déconnecter ou de gagner en confiance. Pour moi, c’était une première étape énorme de même parler à un psychologue, puis de continuer à la rencontrer.