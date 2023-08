Kidz Fest met en lumière le centre-ville de Joliet pour les familles – Shaw Local

Un festival annuel à Joliet a non seulement fourni aux enfants une variété de divertissements de rue et de ressources pour la rentrée scolaire, mais a également mis en lumière les restaurants et les entreprises de la région.

La majorité de l’événement de samedi a eu lieu sur Chicago Street, ce qui a permis aux visiteurs de voir le Rialto Square Theatre et des restaurants tels que Jitters Coffee House, Juliet’s Tavern, Mousa et Richardson’s.

Kidz Fest est organisé chaque année par le Joliet City Center Partnership, avec l’aide financière d’organisations sponsors. Priscilla Cordero, directrice exécutive du Joliet City Center Partnership, a déclaré que Kidz Fest, qui est gratuit pour les enfants, contribue à leur objectif de revitaliser le centre-ville de la ville.

« Nous essayons de mettre en valeur le centre-ville de Joliet », a déclaré Cordero.

Même s’il pleuvait samedi, la foule était encore nombreuse. Les familles qui ont bravé la pluie battante ont pu profiter de musique live, de food trucks, d’une patinoire à roulettes, d’un zoo pour enfants, de jeux et d’autres activités.

Joliet KidzFest. Un vendeur profite de la pluie au Kidz Fest à Joliet le 5 août 2023. (Gary E Duncan père)

L’événement a réuni des dizaines de vendeurs, dont The Table, une église nazaréenne au 1451 Black Road, Joliet. Leurs bénévoles distribuaient 408 sacs à dos aux enfants de la maternelle à la cinquième année.

« Ce fut un événement formidable », a déclaré Nate Smith, le pasteur principal de l’église.

Smith a déclaré qu’il aimait la façon dont Kidz Fest propose une grande variété de fournisseurs, d’activités et de ressources pour les enfants.

« J’aime voir des familles entières se réunir », a déclaré Smith.

Joliet KidzFest. Le magicien John Measner se produit au Kidz Fest à Joliet le 5 août 2023. (Gary E Duncan père)

Un autre fournisseur présent à l’événement était la St. Joseph Academy, une école catholique de style Montessori située au 403 N. Hickory St., Joliet.

Jan Novotny, le directeur de l’école, a déclaré que Kidz Fest est un bon moyen d’informer les gens sur leur école. Elle a qualifié Kidz Fest de « bel événement ».

« C’est un excellent moyen de rassembler la communauté et de voir tout ce que Joliet a à offrir », a déclaré Novotny, ajoutant « c’est gratuit pour les petits enfants et ils adorent ça ».