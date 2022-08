Kidz Fest au centre-ville de Joliet samedi – Shaw Local

Kidz Fest, un événement du centre-ville de Joliet qui comprend des promenades à poney, des spectacles de magie et même un avion, aura lieu samedi.

Le 18e Kidz Fest annuel présenté par l’Université Lewis aura lieu de 10 h à 15 h.

Les activités sont gratuites et comprennent des promenades à poney, une ferme pour enfants, des spectacles de magie, du maquillage et bien plus encore, selon un communiqué de presse du Joliet City Center Partnership.

De la nourriture et des boissons seront disponibles à la vente.

L’avion sera exposé dans le cadre d’un mini-campus mis en place par l’Université Lewis, qui est le sponsor présentateur de l’événement. Un enfant qui visite et termine des activités dans quatre kiosques du mini-campus obtiendra des ailes de pilote.

L’Université de St. Francis participe également en tant que sponsor d’attraction.

Plus de 40 vendeurs seront sur place pour proposer des activités interactives aux enfants, selon le communiqué.

Les enfants âgés de 12 ans et moins qui vivent dans les limites de la ville de Joliet et qui fréquentent une école dans les limites de la ville de Joliet auront également la possibilité de gagner un trajet à l’école dans un camion de pompiers. Les parents peuvent visiter le kiosque d’information du Joliet City Center Partnership devant le Rialto Square Theatre le jour de l’événement pour remplir un formulaire d’inscription gratuit pour le tour en camion de pompiers.

“Les familles sont le fondement de notre communauté”, a déclaré Priscilla Cordero, directrice exécutive du City Center Partnership, dans le communiqué. “Nous voulons proposer des activités interactives et amusantes aux enfants tout en faisant la promotion de tout ce que le centre-ville a à offrir.”