Kidults est le plus grand moteur de ventes de l’industrie du jouet

Jouets en peluche de la marchandise Star Wars de Disney représentant le personnage de Grogu, communément appelé Baby Yoda. Chukrut Budru | Images Sopa | Fusée lumineuse | Getty Images

Il y a deux choses qui maintiennent l’industrie du jouet à flot en ce moment : l’inflation et un groupe de consommateurs connu sous le nom de « kidults ». Ces enfants dans l’âme sont responsables d’un quart de toutes les ventes de jouets par an, soit environ 9 milliards de dollars, et sont le principal moteur de croissance de l’industrie, selon les données du groupe NPD. Cette cohorte, que NPD définit comme étant âgée de 12 ans et plus, contribue régulièrement à l’industrie depuis des années, mais les dépenses se sont accélérées à la suite de la pandémie, entraînant des gains d’une année sur l’autre malgré des comparaisons difficiles. C’est aussi un moment important pour l’industrie du jouet, avec la saison des fêtes qui approche. Alors que les ventes ont bondi à tous les niveaux pour les jeux de société, les puzzles et les ensembles de jeu pendant la pandémie, les neuf premiers mois de 2022 ont vu une baisse de 3 % du volume des ventes. La hausse des prix des jouets a contribué à compenser ces pertes, le chiffre d’affaires de la période ayant bondi de 3 %, a rapporté NPD. Les kidults, qui ont tendance à dépenser plus en jouets, ont un grand penchant pour les dessins animés, les super-héros et les objets de collection qui leur rappellent leur enfance. Ils achètent des marchandises telles que des figurines d’action, des ensembles Lego et des poupées qui pourraient généralement être considérées comme “pour les enfants”. Cependant, ces dernières années, les fabricants de jouets ont créé des gammes de produits uniquement pour ces consommateurs, réalisant que la demande est forte pour cette génération d’adultes qui veulent toujours s’amuser. “La définition de l’âge adulte a définitivement évolué”, a déclaré Jeremy Padawer, directeur de la marque chez la société de jouets Jazwares. “Ce que cela signifiait auparavant, être un adulte, c’était être un membre très honnête et sérieux de la société. Et pour ce faire, vous deviez le démontrer intellectuellement, émotionnellement, de toutes les autres manières.” “Maintenant, nous nous sentons beaucoup plus libres d’exprimer notre fandom dans le cadre de notre vie d’adulte”, a-t-il déclaré. Dans les années 70 et 80, l’industrie du jouet a commencé à s’éloigner d’être une industrie qui était à peu près le prochain élément innovant et a adopté la création de plus de produits basés sur des franchises de divertissement. Bien sûr, il y avait des jouets basés sur des films et des émissions de télévision avant cette époque, mais c’est à ce moment-là que la tendance est passée à la vitesse supérieure. “En 1977, ‘Star Wars’ a été lancé, et vous avez commencé à voir beaucoup plus de produits sous licence au détail, où nous célébrions notre fandom avec des jouets et des objets de collection”, a déclaré Padawer. Cela comprenait des marchandises autres que des jouets telles que des draps, de la vaisselle et des vêtements. “A l’époque, les destinataires étaient presque tous des enfants”, a-t-il expliqué. “Mais ces enfants qui sont nés dans les années 70 et 80 étaient vraiment la première génération qui avait autant de licences et autant de produits auxquels ils pouvaient manifestement s’attacher. Et ce n’est pas une grande surprise, alors que ces enfants sont leurs 30 et 40 ans, qu’ils continuent de le démontrer.”

Cette tendance kidulting a commencé à prendre de l’importance il y a environ une décennie, alors que les films de super-héros et la culture de la bande dessinée ont explosé dans le courant dominant. Il est devenu plus important pour les résultats des entreprises de jouets au cours des cinq dernières années, a déclaré James Zahn, rédacteur en chef de “The Toy Book” et rédacteur en chef de “The Toy Insider”. Les fabricants de jouets tels que Lego ont adopté ces consommateurs et créé des gammes, souvent liées à des propriétés de divertissement nostalgiques, uniquement pour cette cohorte. Hasbro ‘s Black Series pour les figurines d’action, en est un excellent exemple, exploitant le désir d’objets de collection Star Wars et Marvel de haute qualité. Même Mattel a des lignes de Barbie et Hot Wheels qui sont conçues spécifiquement pour ce groupe d’acheteurs. Les entreprises de jouets ont même commencé à créer leur propre contenu télévisuel et cinématographique afin de soutenir les gammes de jouets. Mattel a lancé sa propre société de cinéma interne et devrait sortir « Barbie » en juillet 2023 et Hasbro a acheté eOne et mettra en scène « Dungeons & Dragons : Honor Among Thieves » dans les salles en mars. Ces films ne sont pas conçus pour les jeunes enfants, mais plutôt pour ce groupe plus âgé de consommateurs épris de jouets. D’autres marques, telles que Funko ont toujours été destinés aux collectionneurs adultes qui sont en phase avec leur enfant intérieur. Mais la nostalgie n’a pas à être liée à la propriété intellectuelle. “Nous savons que cette génération prend son travail très au sérieux, mais en fin de compte, elle veut aussi s’amuser”, a déclaré Josh Shave, directeur principal du marketing chez Razor. Razor a commencé à vendre sa trottinette classique en 2000. En six mois, la société avait vendu plus de 5 millions d’unités. “Vingt ans plus tard, tous ces enfants ont grandi”, a déclaré Shave, notant que Razor a créé des versions électriques de ses scooters et de ses porteurs uniquement pour ces personnes. “Le Razor Icon est littéralement la version adulte de la trottinette, mais il est électrique”, a-t-il déclaré. “Je viens de terminer un événement et tout le monde dit la même chose : “Oh, mon Dieu, je suis tellement contente qu’ils aient proposé tous ces adultes. Je suis tellement contente qu’ils soient venus, ça me rappelle…’ et ils me racontaient une histoire.” L’icône Razor, qui peut atteindre 18 miles par heure, se vend 600 $ et fait partie de la plus large collection d’articles pour enfants de la société. Il y a aussi le Rambler, une version de la mini-moto rétro, qui ressemble à un vélo swoop des années 60 et peut atteindre 15,5 milles à l’heure. Il se vend 660 $.

Les jouets Lego Star Wars sont exposés dans un magasin Toys “R” Us Inc. à Paramus, New Jersey, États-Unis, le mardi 26 novembre 2019. Bloomberg | Getty Images