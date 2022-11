Kids ‘Advil sur Amazon près de 300 $ alors que la pression des hôpitaux pédiatriques monte

Un pack d’Advil pour enfants est actuellement en vente pour près de 300 $ sur Amazon au Canada alors qu’une pénurie d’analgésiques pour enfants, une augmentation des maladies respiratoires et une augmentation du nombre de patients pédiatriques s’aggravent en Ontario.

Anthony Dale, PDG et président de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, a publié une déclaration samedi matin pour faire face aux pressions croissantes dans les hôpitaux pédiatriques et a demandé aux habitants de la province de porter des masques à l’intérieur.

« Les enfants attendent souvent plus longtemps que les adultes pour les chirurgies et l’accès aux cliniques spécialisées et aux procédures de diagnostic. Malheureusement, les hôpitaux pédiatriques sont obligés d’annuler bon nombre de ces services pour libérer des médecins, du personnel et des espaces cliniques pour s’occuper d’enfants souffrant de maladies respiratoires graves », a déclaré Dale dans un communiqué.

“Un grand nombre d’enfants hospitalisés n’ont pas de COVID, ne sont pas immunodéprimés et n’ont aucun problème de santé sous-jacent.”

Ses remarques font suite à des nouvelles du Hospital for Sick Children de Toronto vendredi après-midi alertant le public qu’ils suspendent certaines interventions chirurgicales dans le but de «préserver la capacité de soins intensifs».

Avant l’annonce, l’hôpital avait déclaré que son unité de soins intensifs était supérieure d’au moins 127% à sa capacité pendant plusieurs jours.

Le stress actuel de vivre avec un enfant malade est ce qui a conduit Jooyoung Lee, père et professeur agrégé à l’Université de Toronto, à une page Amazon vendant vendredi une bouteille d’Advil pour enfants pour 210 $ avec une date de livraison dans quelques semaines. Un pack de cinq Advil sur le site Web était en vente au prix de 291,63 $ samedi.

Presque tous les Advil et Tylenol pour enfants restants vendus sur Amazon au Canada sont « actuellement indisponibles ».

Amazon en 🇨🇦 est complètement épuisé de médicaments contre la fièvre pour enfants. Une bouteille de 4 oz d’Advil pour enfants coûte 210 $ et prendra plus de 3 semaines pour arriver. Les choses semblent plutôt désastreuses. Mais laissez-le déchirer, non? Nos dirigeants ont laissé tomber nos enfants à plusieurs reprises. pic.twitter.com/bLhWWTpt1V — Jooyoung Lee (@theyoungjoo) 12 novembre 2022

“Hier, quand nous sommes allés dans quelques pharmacies, et c’était long, je savais qu’ils allaient sortir, j’ai commencé à paniquer”, a déclaré Lee à CTV News Toronto. Pendant trois des quatre dernières semaines, il a déclaré que son fils de trois ans avait de la fièvre, de la toux et un écoulement nasal.

« Nous sommes allés partout, tout était complet. La seule chose que vous pouvez trouver sur Amazon, ce sont les prix excessifs des gens Advil qui mettront des semaines à arriver », a déclaré Lee.

Leur approvisionnement à domicile en diminution a été transporté de l’autre côté de la frontière par des familles venues de Californie cet été, alors que les bouteilles d’Advil et de Tylenol pour enfants commençaient déjà à disparaître des rayons des pharmacies.

Ces signes inquiétants ont été suivis d’une déclaration de l’Association des pharmaciens de l’Ontario en septembre avertissant que les formes liquides et à croquer d’analgésiques pour enfants se raréfiaient.

Depuis lors, les pénuries n’ont fait que s’aggraver, ce qui a conduit Santé Canada à confirmer une pénurie nationale et à approuver «l’importation exceptionnelle» d’ibuprofène des États-Unis et d’acétaminophène d’Australie le mois dernier.

À ce rythme, Lee a déclaré qu’il manquera de médicaments qui feront baisser considérablement la fièvre de son fils et qu’il sera obligé de commencer à couper des pilules ou à fabriquer son propre acétaminophène à la maison.

“Il y a tellement de drapeaux rouges que le système de santé s’effondre autour de nous”, a déclaré Lee.

“Je m’inquiète de ce qui pourrait se présenter à l’horizon cet hiver.”