Kidnappeur qui a détenu un retraité sous la menace d’un couteau pendant trois jours emprisonné pendant 14 ans

UN KIDNAPPER qui a tenu un retraité sous la menace d’un couteau pendant trois jours a été emprisonné pendant 14 ans.

Jason Daniels, 43 ans, est entré par effraction dans la chambre de sa victime, lui a attaché les mains et les pieds et s’est couvert les yeux et la bouche, a déclaré un tribunal.

Jason Daniels a été emprisonné pendant 14 ans après avoir tenu un retraité sous la menace d’un couteau pendant trois jours Crédit : Police de Surrey

Il a mis un couteau sous la gorge de l’homme terrifié et lui a fait virer de l’argent sur son compte bancaire.

La victime, âgée de 67 ans, a ensuite été embarquée dans une voiture, emmenée dans un appartement et obligée de transférer plus d’argent.

Lorsque le fils de l’homme a sonné, Daniels l’a ramené chez lui pour saluer son garçon alors qu’il se cachait hors de vue.

L’homme a signalé qu’il était détenu et a été transporté à l’hôpital. Daniels a été arrêté plus tard.

La police a déclaré que l’enlèvement « bien exécuté » en 2021 à Staines-upon-Thames, Surrey, était comme un thriller psychologique.

Daniels, de Maidenhead, Berks, a été emprisonné au tribunal de la Couronne de Kingston pour enlèvement et vol.

L’enquêteur, l’agent-détective Claire Catcheside, a déclaré: «C’était une situation extrêmement traumatisante pour la victime et cela se reflète dans la condamnation prononcée contre Daniels.

« Cet homme est un individu extrêmement dangereux et insensible qui passera l’avenir prévisible derrière les barreaux, là où il appartient. »