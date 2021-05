Kidde rappelle les avertisseurs de monoxyde de carbone pour risque d’incendie

Environ 226 000 détecteurs de fumée et avertisseurs combinés de fumée et de monoxyde de carbone sont rappelés car ils pourraient «ne pas alerter les consommateurs d’un incendie».

Le rappel à l’échelle nationale concerne les détecteurs de fumée Kidde TruSense et les détecteurs combinés de fumée / monoxyde de carbone vendus chez Walmart, Home Depot, Menards, Amazon et d’autres magasins entre mai 2019 et septembre 2020, selon un avis de rappel publié jeudi sur le produit de consommation américain. Site Web de la Commission de sécurité.

Aucun incident ou blessure n’a été signalé, indique l’avis. Les sept modèles d’alarme rappelés se sont vendus entre 10 $ et 70 $.

«Les consommateurs doivent immédiatement contacter Kidde pour une alarme de remplacement gratuite», indique l’avis. « Les consommateurs devraient continuer à utiliser les alarmes rappelées jusqu’à ce qu’ils installent des alarmes de remplacement. »

Les appareils rappelés sont les détecteurs de fumée Kidde séries 2040, 2050, 2060 et 2070 et combinés fumée / monoxyde de carbone. Seules les alarmes avec le logo TruSense ou «AMBRE = FAULT» imprimé sur le devant de l’alarme sont incluses dans ce rappel. Le numéro de modèle est imprimé au dos de l’alarme.

Kidde a un guide sur la façon d’identifier les modèles concernés et de terminer le rappel sur kiddetsalarmrecall.rsvpcomm.com. Pour soumettre une réclamation, vous devrez télécharger deux photos pour chaque alarme dans son emplacement d’installation, mais le guide vous exhorte à ne pas supprimer l’alarme avant l’arrivée de votre remplaçant.

Selon la version PDF du guide, les alarmes de remplacement devraient «arriver dans les 3 jours ouvrables une fois la soumission terminée».

Pour toute question, les consommateurs peuvent appeler Kidde sans frais au 844-796-9972 de 8 h à 20 h HE du lundi au vendredi et de 9 h à 15 h HE le samedi. En savoir plus en ligne sur kiddetsalarmrecall.rsvpcomm.com ou kidde.com.

