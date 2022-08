Kidami Srikanth vacille alors que l’Inde remporte l’argent après avoir perdu 3-1 contre la Malaisie en finale par équipes mixtes

Kidambi Srikanth a réalisé une performance décevante alors que l’Inde a succombé 1-3 à la Malaisie et s’est contentée d’une médaille d’argent dans l’épreuve de badminton par équipe mixte aux Jeux du Commonwealth mardi. Srikanth a perdu contre Tze Yong Ng, moins bien classé, en trois matchs pour mettre les champions en titre sur le pied arrière en finale. PV Sindhu a fait ce qu’on attendait d’elle dans le simple féminin tandis que le duo masculin de Satwik Sairaj Rankireddy et Chirag Shetty a chuté dans le double d’ouverture.

Avec cette victoire, la Malaisie a retrouvé le titre qu’elle avait perdu contre l’Inde il y a quatre ans à Gold Coast. Pour que l’Inde conserve l’or, beaucoup dépendait du résultat du double masculin avec Rankireddy et Shetty, et du duo médaillé de bronze olympique composé de Teng Fong Aaron Chia et Wooi Yik Soh. Le double féminin et le double mixte étaient les maillons faibles de l’Inde et l’équipe s’est appuyée sur le double masculin et les deux simples pour faire le travail.

Le concours d’ouverture a été plein de rallyes longs et sinueux, mais Reddy et Shetty ont perdu la majorité d’entre eux, ne parvenant pas à suivre le rythme de la paire malaisienne ultra-offensive. Pour changer, la foule malaisienne a fait plus de bruit que les Indiens, fournissant une poussée supplémentaire à Chia et Soh.

Après une dure bataille, les Malaisiennes ont gagné 21-18, 21-15 pour donner une avance de 1-0 à leur équipe. En simple féminin, la double médaillée olympique Sindhu devait gagner confortablement, mais Goh Jin Wei, 60e, a fait la vie. très dur pour le numéro 7 mondial.

Sindhu menait 11-6 lors du premier match mais Goh avait l’air d’un joueur différent après l’intervalle. Elle a fait courir l’ancienne championne du monde sur le terrain avec son jeu habile au filet. Goh a fait un retour en force pour mener le jeu jusqu’à la toute fin. Sindhu a mis fin à un rallye avec un coup droit sur la gauche de Goh pour porter le score à 21-20 avant que le Malaisien ne marque un retour. Goh a également continué avec des tactiques similaires lors du deuxième match, essayant de rapprocher Sindhu du filet. Cependant, Sindhu était prête à relever le défi en prenant une avance de 11-7 lors du deuxième match.

Goh a réduit l’écart après la pause mais Sindhu a pu terminer le match confortablement à cette occasion. Ce fut une affaire exténuante et Goh lui a tout donné sur le terrain, y compris le dernier point où elle est tombée par terre. Le score final était de 22-20 et 21-17. Le numéro 14 mondial Srikanth a réalisé une performance plate en simple messieurs.Tze Yong Ng, classé 42, a remporté le premier match contre Srikanth pour la première fois en trois rencontres pour susciter l’espoir de bouleversé, l’Indien s’est ensuite enfui avec le deuxième jeu pour égaliser le match.

Dans le match décisif, Tze menait 11-9 à la pause après quelques fautes directes de l’Indien. Il est devenu 16-12 avec Srikanth incapable d’égaler le jeu net de Tze. Le Malaisien a obtenu sa première balle de match après un long rallye qui a vu Srikanth mal juger un appel de ligne à la ligne de base.

Srikanth a envoyé un smash large au point suivant pour donner à la Malaisie un avantage de 2-1. C’était aussi la première victoire de Tze sur l’ancien numéro 1 mondial avec le résultat final 21-19, 6-21, 21-16. Le duo numéro 11 mondial de Thinaah Muralitharan et Koong Le Pearly Tan était trop bon pour Gayatri Gopichand et Treesa Jolly, moins bien classés, en double féminin, gagnant 21-18, 21-17 pour terminer la tâche.

