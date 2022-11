Kidambi Srikanth, Treesa-Gayatri Atteindre les demi-finales ; Crash Out de Satwik-Chirag

Le navetteur Ace Indian Kidambi Srikanth a atteint la demi-finale du tournoi Hylo Open 2022 BWF Super 300, battant Jonatan Christie d’Indonésie en quarts de finale du simple messieurs, ici vendredi.

Le joueur de 29 ans a pris un bon départ contre l’Indonésien, septième, en marquant neuf des 11 derniers points pour remporter le premier match. Jonatan, le champion des Jeux asiatiques de 2018, a fait une poussée tardive dans le deuxième match mais le navetteur indien a réussi à sceller le match 21-13, 21-19 en 39 minutes.

Le numéro 11 mondial Srikanth affrontera l’Indonésien Anthony Ginting, cinquième tête de série, en demi-finale samedi. Ginting a remporté trois des cinq matchs précédents contre Srikanth, la dernière fois au All-England Open en mars.

D’un autre côté, la jeune paire féminine de double Treesa Jolly et Gayatri Gopichand a battu Hsu Ya Ching et Lin Wan Ching du Taipei chinois en trois matchs en quarts de finale. Après deux matchs serrés, l’équipe de Chinese Taipei n’a pas été en mesure de maintenir la pression dans le décideur alors que Jolly et Gopichand ont gagné 21-17, 18-21, 21-8.

Samedi, le duo indien médaillé de bronze aux Jeux du Commonwealth 2022 affrontera Benyapa Aimsaard, huitième tête de série, et Nuntakarn Aimsaard, de Thaïlande.

Cependant, Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy, actuellement n ° 8 mondial, ont perdu leur quart de finale du double masculin contre la septième tête de série anglaise Ben Lane et Sean Vendy. Le duo de double indien s’est incliné 17-21, 14-21 et s’est retiré du tournoi.

En simple féminin, la 39e mondiale Malvika Bansod, qui a battu l’Écossaise Kirsty Gilmour en pré-quart de finale, a également perdu contre l’Indonésienne Gregoria Mariska Tunjung, 21e, 17-21, 10-21 dans les huit derniers en 33 minutes.

