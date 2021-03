Kapila s’est ensuite associé à Ashwini Ponnappa pour battre le duo anglais de double mixte de Callum Hemming et Victoria Williams 21-12 21-18 et entrer en quarts de finale. Un autre duo masculin indien de Krishna Prasad Garaga et Vishnu Vardhan Goud Panjala a battu le duo danois de Kristian Hoholdt Kramer et Marcus Rindsh 21-7 21-13 pour atteindre les quarts de finale.

