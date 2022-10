Kidambi Srikanth subit une défaite en pré-quarts de finale

Le meilleur navetteur indien Kidambi Srikanth s’est retiré du tournoi de badminton Roland-Garros Super 750 après avoir perdu contre Rasmus Gemke du Danemark en pré-quarts de finale jeudi.

Kidambi a perdu 21-19 12-21 19-21 dans le match qui a duré une heure et 15 minutes.

Lors du premier match, Kidmabi a fait une riposte remarquable après avoir mené 10-16 en remportant neuf points consécutifs pour prendre une avance de 19-16 avant de monter 1-0.

Les scores ont été égalisés à 10-10 lors du deuxième match et Gemke a remporté six points consécutifs pour avancer et amener le match au décideur.

Le décideur était une affaire au coude à coude avant que le Danois ne sorte victorieux.

En double masculin, les septièmes têtes de série Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont battu le duo malais Man Wei Chong et Kai Wun Tee 21-16 21-14 dans un match en huitièmes de finale qui a duré 40 minutes.

Les Indiens se heurtent maintenant à la paire japonaise la mieux classée de Takuro Hohi et Yugo Kobayashi en quarts de finale.

