Kidambi Srikanth se retire de l’Open du Danemark en pré-quarts de finale

L’ancien champion Kidambi Srikanth s’est retiré du tournoi du Danemark Open Super 750 après avoir subi une défaite consécutive contre Loh Kean Yew de Singapour en pré-quarts de finale jeudi.

Srikanth a perdu contre la septième tête de série 13-21 15-21 dans un match qui a duré 35 minutes.

Srikanth, le médaillé d’argent des Championnats du monde 2021, avait remporté le titre ici en 2017. Il avait un bilan en tête-à-tête de 1-1 contre Yew avant le match de jeudi.

En double messieurs, Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty, septièmes têtes de série du tournoi, se sont qualifiés pour les quarts de finale grâce à une victoire 21-14 21-16 contre les Indonésiens Muhammad Shohibul Fikri et Maulana Bagas en huitièmes de finale de 36 minutes.

Le duo indien affrontera ensuite la quatrième paire malaisienne, Aaron Chia et Soh Wooi Yik, en quarts de finale.

Le duo de double féminin de Treesa Jolly et Gayatri Gopichand ainsi que la paire de double mixte d’Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto se sont également retirés du tournoi en pré-quarts de finale.

Alors que Treesa et Gayatri ont perdu contre la sixième paire thaïlandaise de Jongkolphan Kititharakul 21-23 13-21, Ishaan et Tanisha ont subi une défaite 16-21 10-21 contre le duo japonais de deuxième tête de série Yuta Watanabe et Arisa Higashino.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici