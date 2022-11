Kidambi Srikanth se retire de l’Open d’Australie ; Sameer Verma et Mithun Manjunath dans Fray

Le navetteur indien vedette Kidambi Srikanth s’est retiré du tournoi de badminton de l’Open d’Australie Super 300 à partir de mardi.

Srikanth a ainsi rejoint Lakshya Sen et le duo de doubles Satwiksairaj Rankreddy et Chirag Shetty pour se retirer du tournoi à 180 000 USD.

Placé au 10e rang du classement Race to Guanzhou, Srikanth devait remporter le tournoi pour espérer se qualifier pour la finale du World Tour de fin de saison en décembre.

Mais le joueur de 29 ans de Guntur, qui avait remporté la médaille de bronze aux Jeux du Commonwealth et a également joué un rôle héroïque dans la victoire épique de l’Inde en Coupe Thomas cette année, a décidé de laisser tomber.

Srikanth avait atteint les demi-finales lors de son dernier tournoi au Hylo Open de Sarrebruck, en Allemagne. L’Indien avait également terminé dans les quatre derniers à l’Open de Corée et à l’Open de Suisse.

Son retrait signifie que HS Prannoy sera la seule représentation de l’Inde à la finale du World Tour, surtout après que le double médaillé olympique PV Sindhu s’est lui aussi retiré de l’événement de Guangzhou dimanche.

Le défi de l’Inde à l’Open d’Australie sera dirigé par Sameer Verma, qui revient d’une longue absence pour blessure. Il ouvrira sa campagne contre Nathan Tang.

Sameer, qui est un ancien numéro un mondial. 11, avait remporté trois tournois BWF – Swiss Open, Hyderabad Open et Syed Modi International en 2018 pour se qualifier pour la finale du World Tour, mais il a perdu son rythme après cela, suivi d’une pause induite par COVID.

Son retour l’année dernière a été de courte durée car il a dû se retirer des quarts de finale de l’Open du Danemark en raison d’une blessure au mollet. Il avait également des problèmes de hanche et d’épaule.

Il avait l’air en bon contact lors de sa victoire en trois matchs contre le numéro un mondial. 8 Anthony Sinisuka Ginting à Roland-Garros.

Mithun Manjunath, qui avait atteint la finale de l’événement Orleans Masters Super 100 et deux défis internationaux à Nagpur et Bengaluru, affrontera la deuxième tête de série Loh Kean Yew de Singapour.

En simple féminin, Tanya Hemanth affrontera Goh Jin Wei de Malaisie et Anwesha Gowda rencontrera la joueuse locale Pitchaya Elysia Viravong.

En double, la paire féminine de Simran Singhi et Ritika Thaker et la combinaison masculine de Hariharan Amsakarunan et Ruban Kumar Rethinasabapathi seront également dans la mêlée.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici