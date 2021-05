Kidambi Srikanth pleure l’annulation des tournois car il manque le bus pour les Jeux Olympiques de Tokyo

Kidambi Srikanth ne sera pas au Jeux olympiques de Tokyo après que ses faibles espoirs de qualification se soient terminés après que l’instance dirigeante du jeu, la Fédération mondiale de badminton (BWF) a clairement indiqué vendredi qu’il n’y aurait aucun changement dans la liste de classement actuelle et qu’aucun autre tournoi n’aura lieu pendant la période de qualification. Srikanth était quart de finaliste aux Jeux olympiques de Rio et il a maintenant raté le bus pour les Jeux olympiques de 2020. Srikanth a connu une excellente année en 2017, mais depuis, il a soufflé le chaud et le froid. Il a dit que son objectif était de participer aux Jeux olympiques et d’obtenir une médaille, mais il était déçu de ne pas s’être qualifié pour les Jeux.

«Vous voyez, il n’y a rien que vous et moi aurions pu faire, les choses au cours des deux derniers mois sont devenues incontrôlables. Mais la BWF peut se pencher sur cette question et probablement prendre une décision qui aidera chaque joueur car cinq à six tournois ont été annulés.

«Et si tout cela avait pu arriver, il y avait de bonnes chances que je me qualifie pour les Jeux olympiques. Les tournois ont été annulés et les joueurs ont perdu la chance de se qualifier, donc je pense que la BWF devrait se pencher sur cette question et prendre une décision », a déclaré Srikanth à l’ANI.

Dans sa déclaration, BWF a déclaré: «En tant que telle, alors que la période de qualification se termine officiellement le 15 juin 2021 selon le système de qualification révisé de Tokyo 2020, la liste actuelle des classements Race To Tokyo ne changera pas.

Au milieu de la pandémie de coronavirus, BWF avait précédemment révisé la période de qualification jusqu’au 15 juin après le report de trois événements importants. Cependant, même après cela, trois qualifications – India Open, Malaysia Open et Singapore Open – ont dû être annulées.

«Je pense que les joueurs déjà qualifiés sont très motivés et ceux qui ont raté le match sont déçus et se sentent mal à ce sujet.

Aucun de nous ne savait vraiment ce qui allait se passer. L’année dernière, en mars, le premier verrouillage s’est produit, mais si vous voyez, en décembre 2020, les choses étaient vraiment normales et j’ai joué un tournoi en janvier et en mars, mais immédiatement après, les choses ont commencé à empirer et tout a été annulé.

Mais si BWF peut penser à faire de nouvelles règles, cela aidera les joueurs qui étaient au bord de la qualification. Ce n’est pas la fin de moi, je continuerai à travailler dur et j’essaierai de faire de mon mieux dans les futurs tournois. «

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici