Kidambi Srikanth ne parvient pas à atteindre les quarts de finale ; subit la défaite de Kanta Tsuneyama

Le navetteur indien Kidambi Srikanth a été éliminé de l’Open du Japon 2022 après avoir subi une défaite consécutive 10-21, 16-21 contre le Japonais non classé Kanta Tsuneyama.

Dans le match d’ouverture, Tsuneyama a pris une avance de 5-3 dans le match d’ouverture et a poursuivi sur sa lancée pour sceller le premier tour 21-10 à son nom. Au deuxième tour, Srikanth a pris une avance de 6-4 et a semblé plus net qu’au premier tour.

Le joueur de badminton indien menait également à 11-9 à la mi-match, mais Tsuneyama a tourné l’élan de son côté, menant le match 19-15. Srikanth n’a pas pu rebondir à partir de là et a perdu le deuxième tour 21-16.

Srikanth a eu une excellente sortie au premier tour de l’Open du Japon en battant la cinquième tête de série Lee Zii Jia en matchs consécutifs. Pourtant, il n’a pas du tout été vu en rythme au second tour.

Il n’a même pas eu une grande année car il n’a atteint la finale d’aucun tournoi cette année jusqu’à présent. Sa dernière meilleure performance a été la demi-finale de l’Open de Suisse et de l’Open de Corée.

Bien que Srikanth était un joueur mieux classé que le numéro un mondial. 17 japonais mais ce dernier a montré ses qualités et a fait son entrée dans les quarts.

Cependant, ce n’était pas la première fois que les deux joueurs s’affrontaient lors de leur rencontre en 2019 au Korea Masters avec Matsuyama remportant le concours en deux sets.

Alors que, dans une nouvelle positive du monde du badminton aujourd’hui, HS Prannoy a battu l’ancien champion du monde Loh Kean Yew en deux sets 22-20, 21-19 et a réservé sa place en quarts de finale de l’Open du Japon.

Dans le match d’ouverture, Prannoy a sauvé trois points de jeu alors qu’il était mené 17-20 mais avec tout le courage et les coups classiques, il a remporté la manche 22-20. Dans le deuxième match, Loh Kean Yew avait bien saisi le match et avait pris l’élan dont il avait tant besoin alors qu’il menait 11-4 à la mi-match. La situation semblait tendue et difficile de la part de Prannoy, mais il a sans crainte fait une dissimulation et a finalement égalé à 17 tous.

Les deux joueurs ont joué de solides coups de badminton, mais les coups stratégiques de Prannoy ont dominé sur le court avant, ce qui lui a valu le match et lui a valu un billet pour un autre quart de finale.

