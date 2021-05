Kidambi Srikanth maintient ses espoirs olympiques minces; Les assurés de Tokyo Berth prennent une pause

Laissé dans l’échec après l’annulation des trois derniers éliminatoires olympiques, le navette indien Kidambi Srikanth nourrit toujours «un certain espoir» de se rendre aux Jeux de Tokyo, son faible optimisme reposant sur l’assurance de l’institution mondiale d’une déclaration sur le processus de qualification. Ancien numéro un mondial Srikanth et la médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Londres, Saina Nehwal, étaient pratiquement hors de combat après que la Fédération mondiale de badminton (BWF) a annulé mercredi la dernière épreuve de qualification à Singapour en raison de restrictions de voyage liées au coronavirus.

L’annulation de l’événement de Singapour (du 1er au 6 juin) a eu lieu après que l’Open de Malaisie et l’Open de l’Inde aient dû être suspendus en raison de la crise sanitaire. La BWF, cependant, a déclaré qu’elle « publierait une nouvelle déclaration sur les qualifications olympiques de Tokyo à une date ultérieure. » « J’aurais pu me qualifier si j’avais participé aux qualifications, mais je ne peux rien faire grand-chose maintenant. voyez ce que BWF dit à propos de toutes ces questions de qualification, alors oui, gardez un peu d’espoir », a déclaré Srikanth à PTI.

« Je ne pense pas vraiment à ce que la BWF peut faire, parce que tout ce que je pense, ce sera naturellement pour rendre ma qualification possible. » Il n’y a pas de tournoi prévu avant août et Telangana est également entré dans un lock-out. Srikanth a dit qu’il allait maintenant prendre « J’ai pris une pause. Ils essaient d’obtenir une autorisation pour s’entraîner. Si nous obtenons cela, alors probablement à partir de la semaine prochaine, je commencerai l’entraînement. » Lorsqu’on lui a demandé si la BWF aurait pu faire quelque chose de différent, Srikanth a déclaré: «Maintenant, nous pouvons dire beaucoup de choses parce que le tournoi n’a pas lieu mais nous ne savons vraiment pas ce qui se passe entre les organisateurs et la BWF.

« Donc, je ne sais pas ce qui peut être fait d’autre, peut-être que la BWF peut mieux communiquer les choses aux joueurs. » En l’absence d’événements alignés, des navettes olympiques telles que PV Sindhu, B Sai Praneeth et une paire de doubles hommes de Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy ont eux aussi décidé de prendre un congé. « Je suis vraiment déçu que les trois épreuves aient été annulées. Je m’entraîne depuis 7 semaines mais maintenant, m’entraîner sans but n’a aucun sens », a déclaré Praneeth, numéro 15 mondial.

«Au moins, j’ai des Jeux olympiques à espérer et je prévois de recommencer à m’entraîner à partir de la semaine prochaine.» Chirag a déclaré: «Il est difficile de rester motivé» en ces temps incertains. «Nous nous sommes entraînés pendant un mois et demi pour l’Open d’Inde, mais la situation s’est aggravée. Maintenant, il ne nous reste aucun événement après une planification et une formation constantes », a-t-il déclaré après son retour à Mumbai.

«Satwik et moi avons décidé de nous détendre un peu et de ne pas penser au badminton. Nous serons de retour au camp la semaine prochaine, mais l’entraînement principal pour les Jeux Olympiques aura lieu juste un mois et demi avant l’événement. « Sindhu aussi prendra la semaine de congé. » Coach Park (Tae Sang) avait mis une bonne quantité de charge sur Sindhu jusqu’à lundi dernier, alors maintenant il lui a demandé de ne plus penser au badminton », a déclaré le père de Sindhu, PV Ramana. Le manque d’événements affectera-t-il la préparation des joueurs? «Ce n’est pas une situation idéale pour aller aux Jeux olympiques sans aucune pratique de match. Mais je pense que cela peut aussi être une aubaine », a déclaré Chirag.

«Les meilleurs joueurs comme le numéro un mondial auront besoin d’une mise au point avant les Jeux olympiques, ce sera pour eux une pression pour être performant. Par exemple, Kevin (Sanjaya Sukamuljo) et Marcus (Fernaldi Gideon) n’ont disputé qu’un seul match après un an… donc comparativement nous serions moins sous pression. « Praneeth pense également qu’aucune compétition ne pourrait être un avantage. » Je n’ai joué que le Swiss Open. et toute l’Angleterre cette année, je pensais que j’obtiendrais quelques bonnes victoires dans les trois épreuves et que j’aurais un peu de confiance mais c’est bon, je suppose que c’est la même chose pour tous. mais au cours de la dernière année, je n’ai joué que deux joueurs, donc ça pourrait être un avantage. «

