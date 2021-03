Kidambi Srikanth et Satwik-Ashwini entrent en quarts de finale

Ancien champion du simple messieurs Kidambi Srikanth et la paire de doubles mixtes Satwiksairaj Rankireddy et Ashwini Ponnappa a progressé vers les quarts de finale du tournoi de badminton Swiss Open Super 300 ici jeudi. Alors que la quatrième tête de série Srikanth, qui avait remporté le titre en 2015, a décroché une victoire de 21-10 14-21 21-14 sur le Français Thomas Rouxel, n ° 50 mondial, la paire de N ° 19 mondiale de Satwik et Ashwini a vaincu la combinaison indonésienne. de Rinov Rivaldy et Pitha Haningtyas Mentari 21-18 21-16 dans un autre match de deuxième tour.

Srikanth, ancien n ° 1 mondial, affrontera le Thai Kantaphon Wangcharoen, sixième tête de série, dans les huit dernières étapes. Satwik et Ashwini, qui ont atteint les demi-finales au Toyota Thailand Open Super 1000 en janvier, rencontreront le vainqueur du match entre les Malaisiens 5e têtes de série Tan Kian Meng et Lai Pei Jing et les Allemands Jones Ralfy Jansen et Kilasu Ostermeyer.

Plus tôt, l’ancienne championne à deux reprises Saina Nehwal s’est retirée du tournoi après une défaite acharnée au premier tour du premier tour du simple féminin mercredi soir. Le médaillé de bronze olympique de Londres s’est battu pendant 58 minutes avant de s’incliner 16-21 21-17 21-23 face à Phittayaporn Chaiwan, de Thaïlande.

L’autre Indienne de l’événement, PV Sindhu, est cependant entrée en huitièmes de finale en battant Yigit Neslihan, de Turquie, 21-16 21-19 lors de son match de premier tour.