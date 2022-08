Kidambi Srikanth et HS Prannoy gagnent alors que Malvika Bansod perd

Kidambi Srikanth, le médaillé d’argent de l’édition de l’an dernier, a battu l’Irlandais Nhat Nguyen 22-20, 21-19 aux Championnats du monde de la BWF lundi.

HS Prannoy a battu Luka Wraber d’Autriche 21-12, 21-11 alors que Malvika Bansod a perdu son match d’ouverture contre Line Christophersen du Danemark en matchs consécutifs, perdant 21-11, 21-18.

Plus tôtLakshya Sen a pris un départ victorieux, prenant le dessus sur Hans-Kristian Solberg Vittinghus, battant le NO 19 mondial du Danemark 21-12, 21-11 dans un match qui a duré 35 minutes mais B Sai Praneeth s’est incliné 15-21,21 -15, 15-21 en un peu plus d’une heure.

La paire féminine de double Ashwini Ponnappa et N Sikki Reddy a vaincu la paire maldivienne de Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq et Aminath Nabeeha Abdul Razzaq dans des matchs consécutifs, 21-7, 21-9.

MR Arjun et Dhruv Kapilla ont atteint le deuxième tour du double masculin, battant la paire thaïlandaise de Supak Jomkoh et Kittinupong Kedren 21-17, 17-21, 22-20.

La paire de double mixte d’Ishaan Bhatnagar et Tanisha Crasto s’est également avancée, battant la paire allemande de Patrick Scheiel et Franziska Volkmann 21-12, 21-13 en 29 minutes. Manu Attri et B Sumeeth Reddy, cependant, ont perdu contre la paire japonaise de Hiroki Okamura et Masayuki Onodera 11-21, 21-19,15-21.

(Avec les contributions des agences)

