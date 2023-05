Kidambi Srikanth et Ashmita Chaliha rejoindront PV Sindhu et HS Prannoy dans l’équipe indienne

L’ancien n ° 1 mondial Kidambi Srikanth et le gaucher Ashmita Chaliha ont rejoint l’équipe indienne pour les prochains Jeux asiatiques en simple masculin et féminin tandis que Lakshya Sen, les champions nationaux Mithun Manjunath et Anupama Upadhyaya feront partie de la formation par équipe.

Srikanth et Chaliha ont respectivement dominé les essais en simple masculin et féminin à la Jwala Gutta Badminton Academy à Hyderabad pour rejoindre PV Sindhu et HS Prannoy pour les compétitions individuelles alors que les sélectionneurs ont annoncé une équipe de 19 membres pour l’événement continental.

Selon le format des essais de sélection annoncé par l’Association indienne de badminton (BAI), trois places en simple masculin et féminin, ainsi qu’une en double masculin et féminin et deux en double mixte étaient à gagner lors des essais avec les célibataires les mieux classés. les joueurs ont également la possibilité de participer aux épreuves individuelles qui se dérouleront après le championnat par équipe.

Srikanth et Ashmita ont tous deux remporté les trois matches de l’étape 2 pour s’assurer une place dans les épreuves individuelles, a annoncé dimanche la Badminton Association of India (BAI) dans un communiqué.

Le médaillé de bronze des championnats du monde 2021 Lakshya Sen et le champion national Mithun Manjunath complèteront la formation du simple masculin dans le championnat par équipe tandis qu’Anupama Upadhyaya et Malvika Bansod seront les autres joueuses du simple dans l’épreuve par équipe féminine.

La catégorie double masculin a été la compétition la plus disputée avec le numéro un mondial. 23 Dhruv Kapila / MR Arjun, Krishna Prasad G / Vishnuvardhan Goud P et le nouveau couple de Suraj Goala et Pruthvi Roy K terminant avec deux victoires chacun avec Kapila et Arjun faisant l’équipe sur une meilleure différence de jeu.

L’expérimentée Ashwini Ponnappa et la prometteuse Tanisha Crasto formeront la deuxième combinaison féminine en double derrière Gayatri Gopichand et Treesa Jolly.

Crasto jouera également les épreuves de double mixte aux côtés de Sai Pratheek K tandis que Rohan Kapoor et N Sikki Reddy seront la deuxième entrée en double mixte pour l’Inde.

Équipe d’Inde :

Simple messieurs : HS Prannoy, Kidambi Srikanth (Individuel/Équipe), Lakshya Sen, Mithun Manjunath (Équipe)

Double messieurs : Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Dhruv Kapila/MR Arjun (individuel/équipe)

Simple dames : PV Sindhu, Ashmita Chaliha (individuel/équipe), Anupama Upadhyaya, Malvika Bansod (équipe)

Doubles (Individuel/-Équipe) : Doubles féminins : Gayatri Gopichand/Treesa Jolly, Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto (Individuel/Équipe)

Doubles mixtes : Rohan Kapoor/N Sikki Reddy, Sai Pratheek K/Tanisha Crasto.

