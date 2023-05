Kidambi Srikanth et Ashmita Chaliha en tête des essais de sélection de BAI et se qualifient pour les épreuves individuelles des Jeux asiatiques

Kidambi Srikanth et Ashmita Chaliha ont remporté dimanche les épreuves de sélection du simple masculin et féminin respectivement pour s’assurer une place dans l’épreuve individuelle des Jeux asiatiques.

Srikanth, médaillé d’argent du Championnat du monde 2021, et Chaliha sont restés invaincus lors de leurs six matches au cours des quatre jours d’essais à la Jwala Gutta Badminton Academy pour rejoindre PV Sindhu et HS Prannoy pour les compétitions individuelles alors que les sélecteurs ont nommé une équipe de 19 membres. pour l’épreuve continentale.

Srikanth, qui avait dominé le groupe A avec trois victoires, a battu Siddhanth Gupta 21-13 21-16 avant de remporter une victoire 21-15 21-14 sur Lakshya Sen lors de la deuxième étape des essais dimanche.

L’ancien numéro un mondial avait battu samedi le champion national Mithun Manjunath 22-24 21-13 21-14.

Alors que Srikanth a dominé l’étape 2, Lakshya a terminé deuxième du classement 1-4, sa défaite contre le premier étant la seule tache dans une table rase par ailleurs.

Le champion des Jeux du Commonwealth avait enregistré quatre victoires dans le groupe B. Dimanche, Lakshya a battu Manjunath 21-17 21-8 avant de s’incliner face à Srikanth. Il avait battu Gupta 21-17 21-11 lors de son premier match de l’étape 2 samedi.

Avec deux défaites et une victoire, Manjunath a terminé troisième du classement 1-4 de l’étape 2.

Lakshya et Manjunath complèteront ainsi l’alignement du simple masculin dans le championnat par équipe.

En simple féminin, Chaliha et Anupama Upadhyaya ont pris les deux premières places, suivies de Malvika Bansod à l’étape 2, tandis qu’Unnati Hooda a perdu les trois matches pour signer à la quatrième position.

Anupama Upadhyaya et Malvika seront donc les autres joueuses en simple de l’épreuve par équipe féminine.

Selon le format, neuf joueurs de simple masculin et huit joueurs de simple féminin étaient entrés dans les essais pour trois places chacun, tandis qu’il y a quatre entrées chacune en double masculin et mixte et trois en double féminin.

Les joueurs en simple ont été divisés en deux groupes lors de l’étape 1, les deux meilleurs joueurs de chaque groupe allant à l’étape 2.

Les quatre joueurs se sont ensuite affrontés dans un format de ligue et le résultat de l’étape 2 sera pris en compte pour le classement final.

Les sélectionneurs avaient également proposé de choisir une paire chacun pour le double masculin et féminin et deux combinaisons de double mixte dans le cadre d’un tournoi à la ronde pour décider du classement final.

Après les essais, Sai Pratheek K et Tanisha Crasto ont terminé en tête, tandis que Rohan Kapoor et N Sikki Reddy étaient à la deuxième position du classement final en double mixte.

Le duo masculin n ° 23 mondial de Dhruv Kapila et MR Arjun a réussi à signer au sommet, sur la base des matchs gagnés et perdus après une égalité à trois après deux autres paires – Suraj Goala et Pruthvi Roy, et Krishna prasad et Vishnuvardhan Goud – a également décroché deux victoires en trois matches.

Dhruv-Arjun rejoindra les nouveaux champions d’Asie Chirag Shetty et Satwiksairaj Rankireddy dans l’équipe, tandis que Tanisha et Ashwini Ponnappa ont terminé au sommet après avoir remporté leurs deux matchs et seront l’autre paire de doubles féminins de l’équipe, à part la combinaison. de Gayatri Gopichand et Treesa Jolly.

Les Jeux asiatiques de Hangzhou, en Chine, se dérouleront du 23 septembre au 8 octobre.

L’Inde avait terminé sa campagne en quarts de finale des épreuves par équipe masculine et féminine de l’édition 2018.

Équipe d’Inde :

Simple messieurs : HS Prannoy, Kidambi Srikanth (individuel/équipe), Lakshya Sen, Mithun Manjunath (équipe)

Double messieurs : Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Dhruv Kapila/MR Arjun (individuel/équipe)

Simple dames : PV Sindhu, Ashmita Chaliha (individuel/équipe), Anupama Upadhyaya, Malvika Bansod (équipe)

Double dames : Gayatri Gopichand /Treesa Jolly, Ashwini Ponnappa /Tanisha Crasto (individuel/équipe)

Double mixte : Rohan Kapoor/N Sikki Reddy, Sai Pratheek K/Tanisha Crasto.

