Kidambi Srikanth engage un entraîneur indonésien en pensant aux Jeux olympiques

Gardant à l’esprit les Jeux olympiques de Paris, le navetteur vedette indien Kidambi Srikanth a embauché un entraîneur indonésien pour l’aider à améliorer son jeu à l’approche de la pièce maîtresse de l’année prochaine.

La période de qualification pour les Jeux olympiques de 2024 a commencé le 1er mai et Srikanth, qui a eu des difficultés avec la forme, a fait appel aux services de Wiempie Mahardi pour l’aider à s’entraîner.

« J’essaie d’avoir un coach depuis décembre 2021, quand Agus est parti. Maintenant, j’ai un entraîneur indonésien, Wiempie Nahardi. Je l’ai rencontré lorsque je suis allé en Indonésie pour m’entraîner pendant trois semaines. Il est venu en Inde la semaine dernière en avril », a déclaré l’ancien numéro un mondial Srikanth à PTI.

L’Inde n’a pas encore nommé d’entraîneur étranger pour les joueurs du simple messieurs depuis le départ brutal de l’Indonésien Agus Dwi Santoso en décembre 2021. Après que PV Sindhu s’est séparé de Park Tae Sang en février, le Coréen a aidé les joueurs du simple messieurs.

« J’essayais de faire passer un entraîneur par TOPS, mais d’une manière ou d’une autre, cela n’a pas fonctionné. En janvier, j’avais envoyé la proposition à SAI et depuis lors, elle est en attente. Comme la période de qualification olympique commençait également en mai, je ne pouvais plus tenir, alors j’ai décidé de le faire moi-même », a déclaré Srikanth.

Ancien joueur du top 25 mondial, Mahardi a plus de 10 ans d’expérience en tant qu’entraîneur, ayant formé des joueurs dans différents clubs à travers les pays.

Srikanth a remporté un succès sans précédent en 2017 lorsque l’entraîneur indonésien Mulyo Handoyo a pris la responsabilité de l’entraînement. L’Indien a remporté quatre titres cette saison-là. Un autre entraîneur indonésien, Agus Dwi Santoso, a eu un impact sur lui lorsqu’il a rejoint la formation indienne en 2020.

«Je ne pense pas que cela (un entraîneur personnel) fonctionnera pour tout le monde, mais cela a fonctionné pour moi dans le passé. Quand Mulyo était là, j’ai vraiment bien fait, et Agus était là, j’ai bien fait. Donc ce style indonésien fonctionne pour moi, c’est pourquoi j’avais besoin d’un coach.

« Ce n’est pas facile de jouer sans entraîneur, je veux dire que c’est le minimum requis pour un joueur », a déclaré le joueur qui est géré par Baseline Ventures.

Cependant, Srikanth n’a pas eu le temps de s’entraîner avec son nouvel entraîneur car il a participé aux essais de sélection pour les Jeux asiatiques. Il a terminé en tête avec six victoires en autant de matches pour se qualifier pour les épreuves individuelles.

« Je ne pouvais pas vraiment m’entraîner avec lui car après mon retour des championnats d’Asie de badminton, je n’avais pas le temps. Je n’avais que deux jours avant les essais et deux jours après les essais. Après les prochains événements asiatiques, j’espère avoir le temps de m’entraîner avec lui. »

Srikanth a enduré une année 2023 difficile, réussissant un quart de finale en sept tournois, qui a vu son classement passer du numéro 13 mondial au 22.

« J’ai bien joué les derniers événements, mais je n’ai tout simplement pas pu gagner ces matchs serrés. Une fois que j’aurai commencé à le faire, cela fera une grande différence. Voyons ce que je peux retirer des quatre prochains tournois auxquels je participe.

« Le badminton continue également d’évoluer, il y aura quelqu’un qui viendra dominer et les gens devront trouver une formule alternative. »

Srikanth avait remporté une médaille d’argent aux championnats du monde en 2021 avant de guider l’Inde vers une victoire historique en Coupe Thomas l’année dernière.

« J’ai bien fait en 2021 et 2022 jusqu’aux Jeux du Commonwealth, puis d’autres ont lentement commencé à s’améliorer et j’y suis peut-être resté. Vous devez constamment vous améliorer, et c’est aussi une raison importante d’avoir un entraîneur », a-t-il déclaré.

Seuls les 20 meilleurs joueurs étant directement admis aux Jeux asiatiques, le joueur de 30 ans originaire de Guntur, classé 22e, a dû participer pour la première fois aux sélections.

« Je pense que c’est la première fois que je joue un essai pour les Jeux asiatiques. Je suis d’accord tant qu’il y a une règle fixe. Bien sûr, c’est un peu fatiguant, car cela fait un moment que je joue deux matchs en une journée », a déclaré Srikanth.

« Les jeunes joueurs ne le sentiront pas mais c’était difficile pour moi de jouer deux matches. Quand j’avais 19-20 ans, je jouais 5-6 matchs par jour, mon corps supportait cette charge à l’époque, mais je ne peux plus le supporter maintenant. La période de qualification olympique a également commencé et c’est un défi pour les joueurs. »

La prochaine étape pour Srikanth est la Sudirman Cup, un championnat par équipes mixtes qui débutera à Suzhou, en Chine, à partir du 14 mai.

« Nous avons une équipe solide, mais nous devons être performants, comme cela s’est produit à la coupe Thomas. Je pense que nous avons une meilleure équipe. Les années précédentes, nous avions de bons simples et nous manquions ensuite en double. Cette fois, nous avons des simples et des doubles très forts », a-t-il déclaré.

L’Inde a été tirée au sort avec la Malaisie, le Taipei chinois et l’Australie dans le groupe C.

« La dernière fois à la Thomas Cup, à chaque match gagné par Satwik et Chirag, cela a fait une grande différence. Dans la plupart des dernières Sudirman Cups, nous avons perdu beaucoup de temps 3-2, il s’agit d’une victoire en double contre des équipes comme la Malaisie, Taipei, le Japon ou la Corée, donc elles feront une grande différence.

« Avec nos doubles masculins et féminins qui se portent bien, cela nous donne une meilleure chance cette fois. »