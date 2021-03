As indien Saina Nehwal a remporté une palpitante victoire de trois matchs contre l’Américaine Iris Wang pour se qualifier pour les demi-finales du simple féminin, mais Kidambi Srikanth s’est écrasé de la compétition de simple messieurs à la Masters d’Orléans tournoi de badminton ici vendredi. Il s’agit de la première demi-finale en deux ans pour le n ° mondial. 20 Saina, qui cherche désespérément à accumuler des points de classement pour se rendre à ses quatre Jeux olympiques aux Jeux de Tokyo. Sa dernière apparition en demi-finale remonte à janvier 2019 dans le tournoi Indonesia Masters 500 qu’elle avait remporté.

L’Indien, quatrième tête de série, qui s’était retiré des championnats de toute l’Angleterre la semaine dernière en raison d’une blessure, a dû creuser profondément pour écrire une victoire de 21-19 17-21 21-19 sur le n ° mondial. 36 Wang dans un match de quarts de finale exténuant qui a duré exactement une heure. La médaillée de bronze olympique de Londres affrontera la danoise Line Christophersen ou sa compatriote Ira Sharma pour une place en finale de l’épreuve Super 100, qui fait partie des épreuves de qualification olympique révisées de la BWF.

L’ancien numéro un mondial Srikanth, cependant, a fait un triste chiffre en s’inclinant 19-21 17-21 contre le Français Toma Junior Popov en quarts de finale en simple masculin de 31 minutes. La joueuse étoile en double Ashwini Ponnappa a disputé un superbe match en s’associant pour la première fois à N Sikki Reddy pour remporter une superbe victoire 21-14 21-18 sur le troisième duo anglais de Chloe Birch et Lauren Smith en double féminin.

Ashwini s’est ensuite associé à Dhruv Kapila pour battre les Anglais Max Flynn et Jessica Pugh 21-13 21-18 en quarts de finale en double mixte. Ashwini et Sikki, n ° mondial. 25 ans, affrontera la combinaison thaïlandaise de tête de série de Jongkolphan Kititharakul et Rawinda Prajongjai en double féminin. Ashwini et Dhruv rencontreront Niclas Nohr et Amalie Magelund en demi-finale de double mixte.

La jeune Ira Sharma n’était pas non plus à la hauteur de Christophersen, perdant 11-21 8-21 dans un autre quart de finale en simple féminin. Auparavant, le duo de double masculin indien de Krishna Prasad Garaga et Vishnu Vardhan Goud Panjala a surpassé le numéro un mondial. 47 Duo français de Christo Popov et Toma Junior Popov 21-17 10-21 22-20 en une heure et trois minutes pour se qualifier pour les demi-finales.

Le duo indien non annoncé affrontera les Anglais Callum Hemming et Steven Stallwood pour une place en finale samedi. Le duo anglais avait mis fin à la campagne des septièmes têtes de série indiennes MR Arjun et Dhruv Kapila 21-19 18-21 23-21 en quarts de finale. Saina a disputé un match compact alors qu’elle menait 11-5 au premier intervalle, mais Wang a réduit l’écart à 13-15 après la pause. L’Américain a décroché cinq points consécutifs ensuite pour prendre une avance de 18-16.

Cependant, Saina a scellé le match d’ouverture avec quatre points consécutifs. Le deuxième match a été une affaire serrée car les deux joueurs se sont battus dur avant que Saina ne prenne une mince avance de 13-11 au milieu du match, mais un Wang déterminé a poussé de l’avant et a repris le combat.

Dans le décideur, Saina menait 6-4 puis 12-8. L’Indienne a gardé son nez en avant malgré la respiration de Wang dans son cou. Saina a attrapé trois balles de match, en a gaspillé deux avant de décrocher le match.