Kid, sur les genoux de sa mère, embrasse la thésaurisation de Trisha sur le bord de la route ; Internet adore ça

Près de deux mois après sa sortie, Ponniyin Selvan: 1 fait toujours la une des journaux pour son intrigue et le brillant jeu de la distribution vedette. L’actrice Trisha, qui a été vue jouer un rôle de premier plan dans le film, a récemment partagé une vidéo qui vous coupera le souffle.

La vidéo montre un enfant sur les genoux de sa mère en train d’embrasser l’un des trésors de Trisha sur le bord de la route. La vidéo a reçu 1,9 million de vues en une seule journée. La section des commentaires a été remplie d’amour et de compliments. L’un des fans a dit: “C’est tout ce que Trish”, tandis qu’un autre a écrit, “Favori pour chaque génération”, un autre a dit, “exactement ma réaction à chacune de vos photos.” Un autre fan a déclaré: “La chose la plus adorable que j’ai vue aujourd’hui.” “Il sait, elle est belle”, a déclaré un autre.

Pendant ce temps, Ponniyin Selvan: I avec ses visuels grandioses et ses extraits de séquences d’action magnifiques a laissé une impression durable sur les cinéphiles. En plus de Trisha, le casting du film comprend les superstars du Sud Vikram, Karthi, Aishwarya Lekshmi, Jayam Ravi, l’actrice de Bollywood Aishwarya Rai Bachchan et Shobhita Dhulipala.

Le film est sorti en salles le 30 septembre en cinq langues : tamoul, télougou, kannada, malayalam et hindi. Alors que le drame d’action d’époque continue de jouer dans les salles à travers le pays, il devrait faire ses débuts sur Amazon Prime Video le 4 novembre. Ponniyin Selvan: 1 a réalisé un autre exploit rare au box-office avant sa sortie OTT.

La collection mondiale de réalisateurs de Mani Ratnam a finalement dépassé Rs 500 crore. Avec cette réalisation, le film à succès est devenu le film tamoul le plus rentable de 2022 et le quatrième film de Kollywood le plus rentable de tous les temps. C’était également le deuxième film tamoul à franchir la barre des 500 crores de roupies, après le 2.0 de Rajinikanth.

