Kid Rock qualifie Oprah de “fraude” après qu’elle ait approuvé Fetterman sur Oz dans la course au Sénat de Pennsylvanie

L’artiste multiplatine Kid Rock a critiqué l’icône de la télévision Oprah Winfrey samedi et l’a qualifiée de “fraude” après que Winfrey ait approuvé la campagne du Sénat de Pennsylvanie du démocrate John Fetterman contre son adversaire républicain, le Dr Mehmet Oz, que Winfrey connaît et avec qui il travaille depuis des décennies.

“Oprah a aidé le Dr Oz dans sa carrière”, Kid Rock tweeté samedi dans un post qui a été retweeté plus de 10 000 fois. “Je suppose parce qu’elle l’a examiné et a trouvé qu’il était une personne merveilleuse. Maintenant, elle est contre lui. Oprah est une fraude. -Kid Rock.”

Winfrey, un démocrate, annoncé jeudi qu’elle soutient la campagne sénatoriale de Fetterman malgré sa longue relation avec Oz.

Oz s’est d’abord fait connaître en tant qu’expert en santé sur “The Oprah Winfrey Show” avant d’avoir son propre talk-show en 2009, qui a été produit par la société Harpo de Winfrey. Son spectacle s’est terminé en janvier.

LE CANDIDAT AU SÉNAT DE PENNSYLVANIE FETTERMAN INSISTE QU’IL EST « ASSIS POUR SERVIR »

“Je te dirai tout ça, si j’habitais en Pennsylvanie , J’aurais déjà voté pour John Fetterman pour de nombreuses raisons”, a déclaré Winfrey lors d’une conversation virtuelle avec des dirigeants communautaires.

La campagne de Fetterman a déclaré que le soutien de Winfrey au démocrate sur Oz “en dit long”.

KID ROCK LAISSE OUVERTE LA POSSIBILITÉ DE SE PRÉSENTER AUX CHARGES

“Oprah est largement considérée comme la personne qui a aidé à lancer la carrière du Dr Oz et le connaît bien”, a déclaré la campagne.

Kid Rock, né Robert Ritchie, a été un critique vocal de Winfrey dans le passé, y compris une diatribe sur scène à son honky-tonk du centre-ville de Nashville, où il a dit à la foule “f *** Oprah Winfrey” et “f * ** Joie Behar.”

FETTERMAN PERD LE SOUTIEN DANS LA COURSE AU SÉNAT DE PENNSYLVANIE APRÈS LA PERFORMANCE DU DÉBAT, DIT UN SONDAGE

“Les mots d’un homme ivre sont les pensées d’un homme sobre, je reconnais ce que j’ai dit”, a déclaré Kid Rock à Tucker Carlson de Fox News dans un épisode de Tucker Carlson Originals sur Fox Nation en juin .

Les représentants de Winfrey n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Le docteur Oz aime Oprah et respecte le fait qu’ils ont des politiques différentes”, a déclaré Rachel Tripp, conseillère principale en communication pour la campagne Oz, à Fox News Digital dans un communiqué envoyé par courrier électronique. “Il pense que nous avons besoin de plus d’équilibre et de moins d’extrémisme à Washington.”

Oz et Fetterman sont actuellement enfermés dans une course serrée au Sénat dans l’État Keystone qu’un récent sondage montre qu’Oz mène avec une marge de 1 point de pourcentage.

La course au Sénat très disputée pourrait finalement décider quel parti contrôlera le Sénat après les élections de mi-mandat de mardi.

Brie Stimson de Fox News a contribué à ce rapport