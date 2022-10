Kid Rock et John McEnroe rejoignent Cindy Crawford et son mari Rande Gerber à Santa Monica pour le dîner

Cindy Crawford et son mari Rande Gerber ont été rejoints par le chanteur Kid Rock et la légende du tennis John McEnroe pour une soirée à Santa Monica, en Californie.

Le groupe de célébrités a été aperçu en train de dîner au restaurant populaire Giorgio Baldi, un luxueux restaurant italien à la gestion familiale situé près de la plage.

Crawford, Gerber, Rock et McEnroe ont peut-être décidé de dîner tous ensemble pour la soirée, étant donné qu’ils possèdent tous des maisons à Malibu.

Le mannequin Crawford, 54 ans, et son mari partagent deux enfants ensemble – Kaia et Presley.

Pendant ce temps, Kid Rock vivait avec son ex-femme Pamela Anderson à Malibu.

Au cours de son premier mariage, Anderson a eu deux fils avec le batteur Tommy Lee – Brandon Thomas et Dylan Jagger, qui sont probablement amis avec le fils de Cindy et Rande, Presley.

L’athlète McEnroe possède également des maisons de plusieurs millions de dollars à Malibu.

Le mannequin de 54 ans est sorti dans un haut en satin bleu marine et portait une veste noire pour compléter la tenue. Crawford portait une paire de jeans en denim avec des talons noirs à lanières.

Gerber portait une tenue similaire tout en portant une chemise en jean et un jean, avec une ceinture et des baskets en cuir noir.

Kid Rock a gardé les choses décontractées avec un t-shirt blanc sous une veste en cuir marron et des bottes avec un jean en denim. Rock arborait quelques nuances pour la soirée.

McEnroe a enfilé une chemise grise avec une veste beige clair dessus, un pantalon noir et des chaussures. Il a complété son look avec un chapeau de groupe Red Hot Chili Peppers.

Le restaurant de Santa Monica, Giorgio Baldi, est un point chaud des célébrités car les stars y sont fréquemment aperçues.

Avant la soirée de Crawford et Gerber avec Rock et McEnroe, les deux ont été vus sur la côte Est avec leurs autres amis célèbres, George et Amal Clooney, pour leur événement caritatif.