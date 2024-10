KID ROCK « donne du crédit » à EMINEM et TAYLOR SWIFT pour avoir partagé leurs opinions politiques de gauche

Enfant Rock dit qu’il n’est pas d’accord avec Eminem et Taylor Swiftmais il les respecte pour avoir utilisé leurs plateformes pour s’exprimer.

Enfant Rockpartisan de longue date de l’ancien président américain et actuel candidat républicain à la présidentielle. Donald Trumpa partagé vendredi sur ses réseaux sociaux un message vidéo dans lequel il a déclaré : « J’aime Eminem. Nous sommes amis depuis de nombreuses années. Je ne suis pas d’accord avec sa politique, mais je lui donne du crédit, ainsi qu’à des gens comme Taylor Swift pour s’être levés et ne pas avoir peur d’exprimer ce en quoi ils croient.

« Penser différemment et avoir la liberté de le faire est ce qui fait la grandeur de ce pays », Rocher a continué. « Ma position est sans équivoque MAGA, parce que je sais dans mon cœur, mon esprit, mon corps et mon âme, que Président Trump rendra à l’Amérique sa grandeur. Que Dieu bénisse les États-Unis. »

Eminem a présenté l’ancien président américain Barack Obama à Détroit mardi lors d’un rassemblement pour Kamala Harrisalors que Taylor Swift publiquement approuvé Harris en septembre après le débat avec Atoutqualifiant le candidat démocrate de « leader doué et à la main ferme ».

En 2017, Eminem livré un anti-Atout style libre au Prix ​​PARIqui comprenait des paroles comme « Tout fan de moi qui le soutient / Je trace une ligne dans le sable, vous êtes pour ou contre. »

En 2019, Rocher a tweeté à propos de Taylor Swift« Taylor Swift veut être démocrate parce qu’elle veut faire du cinéma… point final. Et on dirait qu’elle va sucer la poignée de porte de Hollyweird pour y arriver. Le mouvement le plus ancien du livre. Bonne chance ma fille. »

Eminem apparaît sur Enfant Rockle morceau de 1998 « Va te faire foutre »qui a été présenté sur Enfant Rockc’est « Diable sans cause » album, et le clip de 2013 pour Eminemc’est « Berzerk » présentait un Enfant Rock camée.