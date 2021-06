Kid Rock AGAIN utilise des insultes homosexuelles en réponse à l’indignation qu’il a reçue après avoir crié un mot F homophobe sur scène

KID Rock a doublé son utilisation de remarques homophobes en utilisant la même insulte qu’il a dite une semaine plus tôt pour expliquer pourquoi il ne s’excusera pas ou ne cessera pas de l’utiliser.

« Si Kid Rock utilise le mot f – – – – t vous offense, il y a de fortes chances que vous en soyez un », le rappeur de 50 ans tweeté mercredi.

Kid Rock a utilisé la même insulte homophobe pour expliquer pourquoi il ne s’excusera pas Crédit : Getty

Il a attribué la déclaration à son nom légal

« Dans tous les cas, je sais qu’il a beaucoup d’amour pour ses amis gays et j’aurai une discussion avec lui. Bonne journée. -Bob Ritchie », a-t-il conclu le tweet.

Kid Rock, de son vrai nom Bob Ritchie, a attribué le tweet à son nom légal plutôt qu’à son personnage d’interprète.

Le rappeur a tweeté en réponse à une vidéo qui a fait surface le montrant en train de cracher une myriade de commentaires homophobes à ses fans lors d’un spectacle samedi dernier dans le Tennessee.

Dans la vidéo, on voit Kid Rock crier après un fan enregistrant sa performance « F-k your iPhone, yeah! »

Il répondait à une cassette de samedi dernier où il appelait ses fans le mot f Crédit : Facebook

Il a ensuite dit aux gens de filmer son entrejambe Crédit : Facebook

Le natif du Michigan se tourne ensuite vers la foule en criant « Vous f–king f—-ts with your iPhones out! »

Il a même demandé aux fans de « publier ce d ** k tout de suite » tout en pointant son entrejambe.

Tout comme avant avec sa remarque originale, beaucoup ont rapidement critiqué son utilisation de l’insulte – maintenant pour la deuxième fois.

« Cool, peux-tu aussi lui demander d’écrire de la musique décente un jour ? » plaisanté une autre.

« Je suis tellement confus en ce moment. Vous avez utilisé votre vrai nom pour justifier le mauvais comportement de votre personnage de scène ? » demandé un utilisateur de Twitter. « Et trottant sur le vieux Clanger « certains de ses meilleurs amis sont gays ». Oui, j’ai dû chercher sur Google « Bob Ritchie ».

« merci Bob, assurez-vous de lui dire que personne ne le respecte » a écrit une autre.