Kid Rock a filmé des insultes homophobes sur scène au bar du Tennessee dans une diatribe furieuse contre des fans le filmant sur leur téléphone

KID Rock a été filmé en utilisant une insulte homophobe après avoir critiqué les fans qui le filmaient dans un bar du Tennessee ce week-end.

Kid Rock, de son vrai nom Robert Ritchie, a commencé sa diatribe en chantant « f**k your iPhone » et en disant aux fans de « post this d**k now » tout en pointant son entrejambe.

Kid Rock n’était apparemment pas content que les fans le filment dans un bar du Tennessee Crédit : Facebook

Il a appelé les fans ‘f*****s’ pour l’avoir filmé Crédit : Facebook

Dans le clip, qui a été obtenu par TMZ, certains clients du bar approuvent les diatribes de Ritchie, l’encourageant après qu’il ait donné le majeur au fan en train d’enregistrer sur leur iPhone.

Ritchie, 50 ans, continue ensuite la diatribe en criant: « Vous f ** king f ***** avec vos iPhones sortis. »

Le clip a été capturé samedi au FishLips Resort & Grill à Smithville, Tennnessee.

La sécurité lors de l’événement aurait fait le tour et aurait dit aux gens de ranger leurs téléphones avant que le rappeur ne lance sa diatribe.

Ce n’est pas la première fois que le rap-rockeur est critiqué pour son langage homophobe Crédit : AP : Presse associée

Kid Rock a été brièvement marié à Pam Anderson en 2006 Crédit : Getty Images – Getty

Kid Rock a suscité la colère dans le passé pour son utilisation d’insultes homophobes et son refus d’être « politiquement correct ».

En 2015, il a déclaré au Guardian: « Si quelqu’un dit que vous ne pouvez pas dire » gay « comme ça, vous lui dites d’aller se faire foutre.

« Vous n’allez rien tirer de moi de politiquement correct. »

Dans la même interview, publiée quelques mois seulement après que les États-Unis aient légalisé le mariage homosexuel au niveau fédéral, l’artiste a discuté de ses tendances politiques, y compris sa position sur le mariage homosexuel.

« Je suis définitivement un républicain sur les questions fiscales et militaires, mais je penche pour le milieu sur les questions sociales », a déclaré Ritchie à l’époque.

« Je ne suis pas fan de l’avortement, mais ce n’est pas à un homme de dire à une femme quoi faire.

« En tant que ministre ordonné, je n’ai pas hâte d’épouser des homosexuels, mais je ne m’y oppose pas. »

L’artiste lui-même n’a été marié qu’une seule fois, quelques mois en 2006 à Pamela Anderson.

Il serait fiancé à sa partenaire de longue date Audrey Berry depuis 2017.