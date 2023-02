Kid Cupid : un jeune garçon d’Abbotsford livre l’amour dans la rue avec des sacs pour la Saint-Valentin

Suhaandeep Gill, sept ans, a été une petite Valentine occupée.

Pendant des semaines, il a parlé à des amis et à des proches de sa résolution du nouvel an. Il voulait montrer un peu d’amour à ceux qui, selon lui, en ont le plus besoin – les personnes sans logement qu’il voit aux coins des rues et autres lieux de rencontre pendant que lui et sa famille conduisent autour d’Abbotsford, Mission et Maple Ridge.

Gill est en 2e année dans une école de Maple Ridge, et la famille vit entre les maisons dans chacune des autres villes. Son père, le Dr Sunny Gill, a également un cabinet médical à Abbotsford.

Ainsi, la jeune famille sent qu’elle entretient des liens étroits avec les trois communautés et souhaite montrer un peu d’amour à tous ses voisins.

Lui et sa mère, Sandy, ont réfléchi ensemble et ont décidé de remplir des sacs avec certaines des nécessités de la vie, ainsi que quelques petites friandises. Ils ont rempli de grands contenants en plastique à fermeture éclair avec des articles de toilette, des cahiers, des stylos, des chaussettes et des bonbons. Chacun de ces sacs a été placé dans un sac cadeau sur le thème de la Saint-Valentin et a été livré avec amour à un refuge dans chacune des villes.

À Abbotsford, ils ont livré des dizaines de sacs « Care Love » au Cyrus Centre, qui héberge des jeunes qui ont besoin d’un toit au-dessus de leur tête. À Maple Ridge, ils ont livré aux Ridge Meadows Ministries de l’Armée du Salut. Et dans Mission, ils ont livré à Haven in the Hollow.

Lorsque le jeune garçon est arrivé au Centre Cyrus, il a transporté avec empressement des sacs dans le hall et a rencontré le personnel. Ils ont posé pour des photos et ils l’ont remercié pour sa gentillesse.

Il a dit que l’une des raisons pour lesquelles il voulait faire le projet était que cela faisait partie de sa religion sikhe de donner aux autres. Et même si sa timidité l’empêchait de parler beaucoup lors des dépôts, son sourire s’agrandit lorsque le personnel lui dit au revoir et le remercia à nouveau.

“Aider les autres était en tête de sa liste de résolutions”, a déclaré sa mère. « Et nous voyons beaucoup de sans-abri alors que nous conduisons ici et là dans toutes les villes. Il voulait quelque chose de très spécial.

Suhaandeep Gill a passé la semaine dernière à livrer des sacs de friandises spéciales aux refuges d’Abbotsford, de Maple Ridge et de Mission. (Jessica Peters/Nouvelles d’Abbotsford)

Suhaandeep et Sandy Gill vivent à Abbotsford et Mission, et il va à l’école à Maple Ridge. Les deux hommes ont passé la semaine dernière à livrer des sacs de friandises spéciales aux refuges des trois villes. (Jessica Peters/Nouvelles d’Abbotsford)

Suhaandeep et Sandy Gill portent des sacs de la Saint-Valentin au Cyrus Centre à Abbotsford, pour les remettre aux jeunes qui y séjournent. (Jessica Peters/Nouvelles d’Abbotsford)