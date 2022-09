Kid Cudi, Teyana Taylor et d’autres assistent à la première de “Entergalactic”

Soyons étranges !

Les stars se sont alignées au Paris Theatre de New York où Scott “Kid Cudi” Mescudi, Jessica Williams, Ty Dolla$ign, Laura Harrier, Teyana Tayloret bien d’autres ont assisté à l’événement super cool de la première de la série animée animée “Entergalactic”.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Producteur exécutif Kenya Barris s’est arrêté au spectacle poussiéreux d’étoiles qui s’est déroulé quelques heures seulement après que Taylor a organisé le brunch ENTERGALACTIC Black Love propulsé par Strong Black Lead and Bumble.

Les membres de la distribution Mescudi et Williams ont assisté aux côtés de certains VIP qui se sont imprégnés de bonnes vibrations lors de l’événement chic avec des stations uniques et des sons dopants organisés par un couple de DJ Baiser DJ & DJ Mos.

Sur “Entergalactic”, Scott “Kid Cudi” Mescudi et Kenya Barris unissez vos forces pour une histoire originale, immersive et animée sur un jeune artiste nommé Jabari (exprimé par Mescudi) alors qu’il tente d’équilibrer l’amour et le succès.

Trouver ce dernier rapproche Jabari du premier lorsqu’emménager dans l’appartement de ses rêves le présente à sa nouvelle voisine, la photographe it-girl Meadow (exprimée par Jessica Williams).

Explosion d’art, de musique et de mode, « Entergalactic » se déroule dans la seule ville qui peut gérer les trois : New York.

Aux côtés de Mescudi et Williams, ‘Entergalactic’ dispose d’un casting de stars comprenant Ty Dolla$ign, Timothée Chalamet, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christophe Abbott, 070 Secouer, Jaden Smith, Keith DavidTeyana Taylor, Arthur Castroet Macaulay Culkin.

“J’étais fatigué de la même vieille chose”, a déclaré Mescudi lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait inspiré pour créer un univers animé. “Et j’étais comme si je devais faire un autre album, ça devait être excitant. Ce doit être quelque chose de différent que personne n’a jamais fait auparavant. Et c’est là que j’ai eu l’idée d’essayer de faire cette comédie musicale racontée à travers l’animation. Et cela avait tellement de sens à partir de ce moment-là. Kenya [Barris] était la première personne qui m’a vraiment mis l’idée d’animation dans la tête parce qu’il a dit que Netflix cherchait de l’animation. Et au début, Entergalactic était censé être une série d’anthologies. C’était censé être un épisode animé. Donc, ce que j’ai fait, c’est que j’ai juste pris le seul épisode animé et l’ai étendu à une histoire complète. Je ne sais pas, peut-être que mon idée d’anthologie prendra vie un jour. C’est quand même une très bonne idée. »

“Entergalactic” est désormais diffusé exclusivement sur Netflix.