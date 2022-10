Kid Cudi suit des cours de skateboard avec le skateur professionnel Tony Hawk

Kid Cudi, le chanteur derrière la chanson à succès “Pursuit Of Happiness” et créateur de la série animée Netflix “Entergalactic”, voulait se mettre au skateboard, et qui de mieux pour apprendre à la star les tenants et les aboutissants que la légende du skate, Tony Hawk ?

Hawk a posté une compilation vidéo de ses sessions de skate avec Kid Cudi, de son vrai nom Scott Ramon Seguro Mescudi, à son Instagram.

“Kid Cudi m’a récemment dit qu’il voulait apprendre à patiner. Je lui ai maintenant donné deux leçons en autant de semaines et cela a été gratifiant de voir son engagement dans le processus”, a écrit Hawk sur son post Instagram.

LES FANS DE ROLLING LOUD JETENT DES BOUTEILLES D’EAU À KID CUDI PENDANT LA PERFORMANCE DU FESTIVAL DE MUSIQUE

“Il est rare que les patineurs débutants suivent si bien la direction ou progressent aussi rapidement. À la deuxième” leçon “, il tourne, fait des fakies, des kickturns, des fakie 180 et commence à faire des ollies. Et il a pris quelques slams lourds dans le processus ! Mais nous, les skateurs, savons que cela rend le fait de se lever et de relever le défi encore plus satisfaisant.”

Le pro du skateboard a continué à dire à quel point il était heureux que Kid Cudi ait acquis la nouvelle compétence.

“Ce fut un plaisir et un honneur de connaître Scott au cours de cette période. Sa multitude de talents dans la musique et le cinéma sont inspirants et je suis reconnaissant qu’il ait choisi le skateboard comme nouvelle passion, aidant à faire connaître et apprécier notre culture à un plus large public. Sa “poursuite du bonheur” comprend maintenant une planche de bois et quatre roues. Et il ira bien une fois qu’il l’aura”, a conclu Hawk dans son message.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Kid Cudi a également montré son appréciation pour Hawk et a exprimé son enthousiasme pour la rampe qu’il est en train de construire.

“Le pote et entraîneur, @tonyhawk, m’a mis en contact avec un constructeur de rampes. Premier jour d’installation demain. C’est irréel. J’ai toujours voulu skater des rampes. Je me sens comme un grand enfant”, a écrit Kid Cudi sur Twitter.

Il a également partagé la vidéo de lui prenant des cours avec Hawk sur son Twitter et a continué à publier des photos de progression de sa rampe.