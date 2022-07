Kid Cudi quitte la scène après avoir jeté des bouteilles d’eau sur le rappeur lors d’un concert à Miami

La dernière apparition du rappeur américain Kid Cudi au Rolling Loud Festival de Miami ne s’est pas très bien passée. Le rappeur de 38 ans se produisait au festival de musique le 22 juillet lorsque plusieurs bouteilles d’eau lui ont été lancées par la foule. Des images de l’incident ont été partagées sur les réseaux sociaux où l’artiste peut être vu visiblement exaspéré après qu’une bouteille d’eau lui ait frappé le visage.

Le comportement peu scrupuleux de certaines personnes dans le public a provoqué une réaction furieuse du rappeur. Cudi interprétait la quatrième chanson REVOFEV de son set lorsque l’incident s’est déroulé. Il a arrêté sa performance, s’est adressé à la foule d’où la bouteille l’avait frappé et a dit: “Yo, je vais quitter cette scène si vous lancez tous un putain de truc de plus ici, je vais partir, je vais partir tout de suite .” Le chanteur de Heaven on Earth a averti que si une chose de plus était lancée sur scène, il partirait et il était plutôt sérieux. «Je ne suis pas en train de jouer, tu vas le gâcher pour tout le monde. Je partirai si je suis touché par une chose de plus, si je vois une chose de plus sur cette scène, je pars. Dès qu’il a dit cela, une autre bouteille d’eau a été lancée sur Cudi et il est parti.

Au fur et à mesure que l’artiste se frayait un chemin dans les coulisses, il y avait plus d’objets jetés sur la scène. Il y en a qui ont crié « Reviens », car ils voulaient écouter la performance de l’artiste.

Suite à l’incident, le rappeur Lil Durk a amené Kanye, avec qui Cudi est dans une relation amour-haine. Kanye et Durk ont ​​interprété Father Stretch My Hands, qui contenait à l’origine des vers de Cudi.

Les internautes pensent que tout l’incident du lancement de bouteilles sur Cudi a été orchestré pour permettre l’entrée de Kanye. L’un des utilisateurs a commenté sur Twitter : « Il est possible que cela ait été orchestré par Kanye, en représailles à Kid Cudi qui a accepté de le remplacer à Rolling Loud. Simplement pour décourager et donner l’impression que personne ne baisait avec lui. Je ne sais pas. 50 Cent a acheté une fois 200 places lors d’un concert de Ja Rule, juste pour être mesquin.

