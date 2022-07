Kid Cudi prend d’assaut la scène bruyante avant le camée surprise de Kanye

Avec d’anciens amis comme ça, qui a besoin d’ennemis ?

Aïe ! C’est devenu moche le premier soir de Rouler fort Miami 2022. Pierre roulante rapporte quelques jours après avoir remplacé Kanye West en tête d’affiche, la foule a bombardé Kid Cudi avec des ordures et l’a hué en dehors de la scène. Le remaniement du festival a soulevé des sourcils après la célèbre brouille des anciens collaborateurs plus tôt cette année. Maintenant, les fans appellent cela une configuration.

“Je vais partir putain”, a menacé Kid Cudi en évitant les ordures volantes de la foule tapageuse. « Si je reçois une putain de chose de plus – si je vois une putain de chose de plus sur cette putain de scène, je m’en vais. Ne baise pas avec moi.

Des vidéos virales montrent une bouteille d’eau frappant le rappeur “Day ‘n’ Nite” au visage à peine quelques chansons dans son set. Après avoir émis l’avertissement, la foule a continué à saccager la scène. Le fan de Kanye qui a failli frapper Cudi avec une autre bouteille s’est attribué le mérite d’une vidéo publiée sur Twitter.

“Nous voulions @kanyewest de toute façon…. @KiDCuDi tu es doux », s’est vanté le participant insignifiant.

Il ne suffisait pas que la foule sans entraînement à domicile manque de respect et harcèle Cudi. Il a laissé tomber le micro et s’est enfui comme il l’avait promis. Le public l’a hué hors de la scène et a chanté pour Kanye alors qu’il partait.

M. West est dans le bâtiment ?

Lorsque les fans ont pensé que la soirée était terminée, Kanye s’est arrêté à Rolling Loud avec une autre petite pièce. Le rappeur a fait une apparition surprise malgré son retrait de la programmation à la dernière minute. Il a rejoint son compatriote natif de Chicago Lil Durk sur scène pour interpréter leur nouvelle chanson, “Hot Sh * t.”

Kanye a ajouté du sel à la blessure avec une performance solo de « Father Stretch My Hands, Pt. 1 », qui met en vedette Kid Cudi. Il est compréhensible que Kanye soutienne Durk et leur nouveau single avec Cardi B. Cependant, en ajoutant son La vie de Pablo Piste au mélange a semblé confirmer aux fans qu’il avait préparé Cudi au désastre.

Un passé méchant et une bromance brisée

De toute évidence, les fans n’ont rien appris d’un comportement dégoûtant similaire tourmentant Rico méchant poster sombre et déprimant réflexions sur les réseaux sociaux. Plusieurs artistes, acteurset les athlètes ont mentionné des fans cruels et l’attention des médias nuisent à leur santé mentale.

Cudi est devenu un défenseur de la santé mentale après s’être inscrit en cure de désintoxication pour «dépression et envies suicidaires» en 2016. L’année dernière, il a révélé qu’il “s’est mis à pleurer comme un gros bébé” sur le soutien de Kanye à l’époque. “Kid Cudi est mon frère”, a déclaré Ye, malgré leur boeuf en cours à l’époque.

La Les enfants voient un fantôme La réunion des rappeurs n’a pas duré longtemps. Six mois plus tard, Kanye a annoncé sur Instagram que Kid Cudi n’était pas le bienvenu dans son prochain Donda 2 album. Comme Kim Kardashian a déménagé avec un nouveau petit ami Pete DavidsonCudi est devenu un dommage collatéral pour son amitié avec le SNL alun.

“Juste pour que tout le monde sache que Cudi ne sera pas sur Donda parce qu’il est ami avec vous-savez-qui”, a écrit West dans le message maintenant supprimé.

“Dommage que je ne veuille pas être sur votre album uf ****** dinosaure hahaha”, a applaudi Cudi dans les commentaires. “Tout le monde sait que je suis la meilleure chose à propos de vos albums depuis que je vous ai rencontré. Je te prie pour mon frère.

Cudi a annoncé plus tard que “Rock N’ Roll” sur Pusha T album C’est presque sec serait leur dernière chanson avec Kanye. Bien qu’il soit amusant de prendre parti pour le bœuf des célébrités, beaucoup s’accordent à dire que cela est allé trop loin. Cudi ne méritait pas d’être frappé avec des ordures, hué ou délibérément trollé.

Si quelqu’un respecte la santé mentale des artistes, ce devrait être les fans qui soutiennent Kanye crise après crise et panne après panne.

Pensez-vous que Kanye a monté Kid Cudi ?