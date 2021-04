Kid Cudi a fait tourner les têtes avec son choix de garde-robe sur « Saturday Night Live ».

Le rappeur était l’invité musical de l’épisode de samedi animé par l’actrice Carey Mulligan de « Promising Young Woman », interprétant les chansons « Tequila Shots » et « Sad People » de son dernier album « Man on the Moon III: The Chosen ».

Cudi portait un cardigan et un T-shirt arborant une photo du regretté membre de la distribution de « SNL » Chris Farley pour sa performance de « Tequila Shots ». Et pour « Sad People », il s’est changé en une robe à fleurs blanche à bretelles spaghetti, qu’il a associée à un collier squelette épais. Il a terminé la représentation avec un sourire et une révérence.

Twitter a largement salué les tenues audacieuses de l’artiste, appelant sa robe « fabuleux » et « magnifique, » et le félicitant pour «briser les normes sociales».

«SNL»:Le mari de Carey Mulligan, Marcus Mumford, écrase un monologue

De nombreux utilisateurs des médias sociaux ont également souligné des similitudes entre les vêtements de Cudi et ceux portés par feu Kurt Cobain. Cudi a semblé rendre hommage au regretté chanteur de Nirvana avec son cardigan vert et sa robe à imprimé floral, que Cobain portait tous les deux.

« Sentir un modèle ici », a écrit un utilisateur de Twitter, partageant côte à côte des photos de Cobain et Cudi.

Un autre utilisateur de Twitter a souligné l’anniversaire de la mort de Cobain la semaine dernière. L’icône grunge est décédée par suicide à 27 ans le 5 avril 1994.

« Kid Cudi tirant l’hommage ultime à Kurt Cobain sur #SNL la semaine de cette mort », a écrit @ DArmstrong44. « @KidCudi tout sur l’amour et la prévention et la sensibilisation au suicide !!! »

Cudi a joué pour la dernière fois sur « SNL » en 2018 avec Kanye West, son partenaire collaborateur dans leur projet Kids See Ghosts.

Parallèlement à ses performances musicales samedi, Cudi est également intervenu pour un sketch avec les membres de la distribution « SNL » Pete Davidson et Chris Redd parodiant leur amour des flûtes. « J’adore cette étrange petite flûte », ont-ils chanté dans le numéro de rap, qui présentait une apparition de l’acteur Timothée Chalamet, qui a animé « SNL » en décembre dernier.