Kid Cudi fait exploser Kanye West

Kid Cudi– un homme qui est connu pour avoir le cœur sur la main – fait savoir qu’il n’est pas du genre à vous laisser vous embêter avec lui puis à lui sourire plus tard.

Dans une interview avec magazine Esquire, le rappeur “Dan ‘n Nite” est allé jusqu’au bout de Kanye West et de son enfantillage sans fin, qui a finalement mis fin à leur amitié.

En février, Kanye a fait de Cudi le sujet de une de ses tirades Instagram tout ça parce que Cudi était copain avec Saturday Night Live le comédien Pete Davidson, qui, jusqu’à récemment, était en couple avec l’ex de Ye, Kim Kardashian. Non seulement Yeezus a lancé une crise de colère anti-Cudi sur les réseaux sociaux, mais il a retiré Cudi de son Donda 2 album. (Kanye semble souvent oublier qu’il est une superstar d’âge moyen et non un lycéen rejeté dans un drame pour adolescents.)

« J’ai été sur chacun des albums de cet homme. Il n’a été que sur deux des miens. Cela devrait vous dire quelque chose », a déclaré Cudi à Esquire à propos de sa relation actuelle avec West. “Et ne pense pas que je n’ai pas demandé.”

Mais il s’est encore plus échauffé quand il a été question de Kanye et de ses Ye-ruche l’agressant sur les réseaux sociaux.

“Savez-vous ce que ça fait de se réveiller un jour, de regarder vos réseaux sociaux, et que vous êtes à la mode parce que quelqu’un parle de merde à votre sujet?” Cudi a dit à l’écrivain Clover Hope pour Esquire. « Et puis les trolls de cette personne vous envoient des messages sur Instagram et Twitter ? Tout dans vos commentaires ? Cette merde m’a énervé. Qu’il avait le pouvoir de baiser avec moi cette semaine-là. Qu’il a utilisé son pouvoir pour baiser avec moi. Cela m’a énervé. Tu baises avec ma santé mentale maintenant, mon frère.

Cudi a poursuivi en disant Écuyer qu’il est à un moment de sa vie où il a “une tolérance zéro pour les mauvaises énergies”, et qu’il ne semble pas avoir beaucoup de respect pour les gens qui se moquent de Kanye une minute puis jouent au faux-gentil avec lui la suivante.

“Je ne suis pas Kim”, a déclaré directement Cudi.

“J’ai vu tant de gens au fil des ans qui sont proches de lui se faire brûler par lui en train de faire de la merde foutue”, a déclaré Cudi. «Et puis ils se retournent et lui pardonnent. Et il n’y a aucune répercussion. Tu es de retour cool avec cet homme. Il le fait encore et encore. « Je ne suis pas l’un de vos enfants. je ne suis pas kim. Peu importe que je sois ami avec Pete ou pas ami avec Pete. Rien de tout cela n’avait quoi que ce soit à voir avec moi », a-t-il poursuivi. « Si vous ne pouvez pas être un adulte et accepter le fait que vous avez perdu votre femme ? Ce n’est pas mon putain de problème. Vous devez admettre votre merde comme tout homme dans cette vie. J’ai aussi perdu des femmes. Et j’ai dû l’admettre. Je n’ai pas besoin de ça dans ma vie. Je n’en ai pas besoin.

Et si vous pensiez que Cudi était tout sournois et qu’il ne s’agissait pas de cette action de “nommer des noms”– vous auriez tort. Cudi n’a pas hésité à accrocher le nom d’un certain rappeur “Honestly, Nevermind” comme exemple.

“Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas Canardqui est sur le point de prendre une photo avec lui la semaine prochaine et de redevenir amis, et leur boeuf est écrasé », Cudi a dit. “Ce n’est pas moi. Ce que je dis, je veux dire. J’en aurai fini avec vous. Il va falloir un putain de miracle pour moi et cet homme pour redevenir amis. Je ne le vois pas arriver. Il va devoir devenir moine.

Chaque fois que quelqu’un dit “avec tout le respect que je vous dois”, vous savez qu’il est sur le point de dire des conneries irrespectueuses. Quelque part, Drake sirote un Chai Latte et appuie sur “envoyer” sur le Nene Leakes “Maintenant, pourquoi suis-je dedans?” GIF.

Cudi n’a pas tort, bien sûr. Vous ne pouvez pas laisser un « ami » vous marcher dessus, puis vous vous brossez les dents et lui serrez la main comme si de rien n’était.

C’est bon de voir Cudi debout dans sa dignité et son respect de soi. Les vrais amis se présenteront toujours et resteront cohérents. Pendant ce temps, Kanye va être Kanye, et– eh bien – c’est une toute autre chose.

