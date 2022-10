Kid Cudi dit qu’il approche de la fin de sa carrière musicale – Hollywood Life

Kid Cudi, 38 ans, en finira peut-être bientôt avec la musique. Le rappeur a révélé qu’il “approchait en quelque sorte de la fin” de sa carrière musicale, dans une nouvelle interview approfondie sur First We Feast’s Les plus chauds série. Il faisait la promotion de son nouvel album, Entérgalactique pendant le spectacle et a mangé des ailes de poulet chaudes tout en répondant à un certain nombre de questions.

“Je n’ai pas l’impression d’avoir ce qu’ils ont”, a-t-il déclaré en faisant référence à la longévité d’une carrière musicale comme Jay Z‘s. « Je ne sais juste pas si je veux faire de la musique, laisser tomber des albums trop longtemps, tu sais ? J’approche un peu de la fin de tout ce qui concerne Kid Cudi, je pense.

Il a poursuivi en expliquant qu’il aimerait essayer un autre cheminement de carrière et qu’il en avait déjà un en tête : l’enseignement. « Je suis vraiment curieux de voir ce que je peux faire d’autre. J’y pensais – et c’est comme une idée farfelue que j’ai eue il y a des années », a-t-il déclaré. «Mais ce serait cool, par exemple, d’être un jour enseignant de maternelle. Et faites ça pendant quelques années.

“Comme, quand j’ai, comme, 50 ans … et je viens, comme, infecter les jeunes avec cette fraîcheur”, a-t-il poursuivi. « Rendez-les jeunes, et ensuite ces enfants saupoudreront de fraîcheur dans le monde, et je dirai simplement : « Oui ! Oui!'”

Lorsque Kid Cudi n’attire pas l’attention pour avoir parlé de sa carrière musicale et de sa future carrière d’enseignant, il le fait pour ses photos sur les réseaux sociaux. En août, il a partagé une photo en noir et blanc de lui posant pour Écuyer magazine, dont un dans lequel il était entièrement nu à l’exception d’une chaussette qui couvrait son entrejambe. Cela a suscité de nombreux commentaires de la part des fans une fois qu’il est devenu viral et beaucoup étaient remplis de compliments. “J’aime tellement cet homme”, a écrit un fan tandis qu’un autre a partagé que tout le monde était “béni” de l’avoir dans l’industrie de la musique.