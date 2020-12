Tu te souviens du type qui disait «arrey yaar» à chaque fois que le coiffeur lui coupait les cheveux? La vidéo du garçon nommé Anushrut se faisant couper les cheveux a été partagée par son père et est immédiatement devenue virale pour être si racontable.

Maintenant, un membre a écrasé la vidéo du petit garçon avec des chansons de Bollywood et le résultat est hilarant.

Des mèmes sur Anushrut ont été partagés sur la page Instagram populaire de l’éditeur vidéo Jay R (nom jayroy_11).

Dans la première vidéo, Jay a trompé le petit enfant avec ‘Bakhuda Tumhi Ho’, une chanson d’Atif Aslam de Kismat Konnection de Shahid Kapoor.

Les adeptes de la page trouvent ce mélange de la chanson romantique avec les expressions mignonnes de l’enfant drôle.

Alors qu’un utilisateur appréciait les compétences de Jay et déclarait que la vidéo était «époustouflante», un autre commentateur a déclaré: «Son chanteur mr kya rote bacche ko bana diya (vous avez transformé un enfant qui pleure en chanteur).

Dans la section des commentaires, Jay a également reconnu que l’idée de cette vidéo lui avait été donnée par Rahul Agrahari. Des compliments comme «excellent travail», «excellent» et «incroyable» sur la parodie de Jay.

Le membre ne s’est pas arrêté à cette vidéo et a créé un « enfant Himesh » d’Anushrut.

Publiez une autre vidéo dans laquelle l’enfant synchronise ses lèvres avec la chanson de Himesh Reshammiya Tujhe Bhul Jana Jana Mumkin Nahi.

Regardez cette vidéo ici pour voir pourquoi les gens l’appellent «éclairé».

Un fan a déclaré à Jay qu’il était populaire dans le groupe familial du premier à cause de ces vidéos. Un autre fan a déclaré que les vidéos de Jay le faisaient rire à chaque fois. Rahul Agrahari a également simulé la vidéo d’Anushrut avec la chanson Ek Raat du chanteur Vilen et on peut dire qu’il l’a fait avec brio.

De nombreux utilisateurs ont posté des émoticônes souriantes dans la section des commentaires pour noter la vidéo de Rahul.