Pourtant, les caméscopes existaient à l’époque et Soleil Moon Frye, l’enfant star de «Punky Brewster», l’éteignait rarement. Dans «Kid 90», un documentaire maintenant en streaming sur Hulu , une Moon Frye adulte et soignée – filmée dans le genre de salle entièrement blanche généralement associée à des expériences de mort imminente – revisite ses innombrables films à la maison, ainsi que des éphémères connexes: journaux intimes, messages vocaux et photographies. Si vous êtes un jeune de la génération Xer ou un vieux millénaire, «Kid 90» peut vous offrir l’expérience étrange et pas tout à fait bienvenue de voir votre enfance vous être rendue – la syntaxe, les célébrités, les modes qui ne sont pas revenues (le casquette de baseball à l’envers, le gilet en bustier). Revisiter votre culture de jeunesse alors que votre propre jeunesse a pour la plupart fui est un exercice d’éloignement et d’humiliation légère, comme rencontrer votre thérapeute à Victoria’s Secret.

Le début des années 90 réapparaît également sur «The Real World Homecoming: New York», un Paramount + show qui réunit les acteurs de la première saison de la série phare non scénarisée de MTV. Sept personnes, qui ne sont plus des inconnus, retournent au loft de New York (enfin, l’un est guidé par un test Covid-19 positif) où leur vie d’adolescent et de 20 ans a été enregistrée pendant quelques mois en 1992. Ce n’était pas le premier émission de télé-réalité, mais sa popularité folle et sa franchise qui a suivi ont profondément influencé ce qui a suivi. «Nous ne savions pas ce que cela allait être», dit le journaliste et activiste Kevin Powell, l’un des colocataires d’origine, dans le premier épisode de «Retrouvailles». «Nous n’étions que nous-mêmes.

Regarder la série et le documentaire, c’est dilater, impuissant, sur ce qui a changé (ou pas) depuis une trentaine d’années. C’est pour se rendre compte que Moon Frye, en surveillant joyeusement sa propre vie, et ces premiers Real Worlders, en acceptant la présence constante de producteurs et de caméras, étaient les précurseurs de la culture d’aujourd’hui, dans laquelle l’image de soi se façonne dans l’attente d’un la lentille et la personnalité s’associent à l’identité de la marque.