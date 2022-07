Kickboxer emprisonné pendant quatre ans après la fusillade de Moscou

Said Asadulaev a été condamné pour son rôle dans la fusillade, qui s’est produite en 2017

L’ancien champion russe de kickboxing Said Asadulaev passera les quatre prochaines années en prison après avoir été condamné jeudi par un tribunal de Moscou pour son rôle dans une fusillade dans le quartier financier de la ville, a rapporté TASS.

L’affaire a mis près de cinq ans à être résolue après l’incident initial du 17 novembre 2017.

Comme l’a déterminé le tribunal de district de Presnensky, une fusillade a eu lieu ce jour-là dans la tour Oko de la capitale russe, faisant sept blessés, dont ceux qui tentaient de séparer les groupes combattants.

Asaduleav s’est avéré être l’un des protagonistes et s’est battu avec des gardes nationaux dans l’entrée et le hall du bâtiment.

Bien qu’il ait réussi à fuir les forces de l’ordre et ait été un fugitif recherché pendant trois ans, Asadulaav a finalement été arrêté en février 2021 à l’aide d’images de vidéosurveillance et a maintenant été jugé et puni pour hooliganisme avec utilisation d’armes.

Asadulaev (à droite) photographié à l’époque du kickboxing. ©Instagram





Le jour en question a vu un homme d’affaires, Dmitry Pavlov, célébrer son 55e anniversaire au restaurant Crystal Ballroom de la tour Oko dans le cadre d’un événement somptueux où plusieurs artistes du Cirque do Soleil étaient également présents.

Les célébrations ont également été suivies par le personnel de sécurité de l’homme d’affaires Gavriil Yushvaev et les employés d’une société de sécurité privée qui étaient responsables de la sécurité de l’événement.

On pense que les gardes du corps de l’invité se sont disputés sur la façon dont une Mercedes était mal garée, le différend s’intensifiant au point que les parties se sont ouvertes le feu.

Plus de 30 personnes ont dû être détenues alors que 10 ont demandé une aide médicale, Lenta rapportant qu’une personne est décédée à la suite de l’escarmouche.

Deux autres participants à la fusillade, Eldar Khamidov et Magomed Ismailov, ont comparu devant le tribunal et ont été condamnés respectivement à 15 et 16 ans.

Le procureur avait requis cinq ans et demi derrière les barreaux pour Asadulaev, qui a été condamné à quatre ans et avait également déjà été condamné pour possession de cocaïne à partir de 2015, qui est maintenant considéré comme effacé.