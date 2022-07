Kick It Out : Organisme anti-discrimination pour soutenir les nouveaux sports dans le cadre d’une marque mise à jour et d’une « vision renouvelée » | Nouvelles du football

Kick It Out a lancé une nouvelle marque et une “vision renouvelée” qui met l’accent sur le soutien aux sports autres que le football dans la lutte contre la discrimination.

Kick It Out – qui a conclu un partenariat de trois ans avec Sky en 2021 – a été créé en 1993 et ​​travaillait principalement dans le football, mais a entamé un partenariat exploratoire avec le England and Wales Cricket Board en janvier.

L’organisation va maintenant envisager d’élargir ses attributions, à condition que les sports en question soient financés indépendamment du football.

Dans le cadre de sa nouvelle vision, Kick It Out s’est engagé à :

Accompagner la parole par l’action, apporter des solutions pérennes et des actes concrets

Combattre l’ignorance et l’inégalité et donner une voix à tout individu ou organisation

Éduquer, informer et orienter son public et lui donner des outils de changement

Mobiliser et responsabiliser ses alliés pour que son message devienne le leur

Faire face à toutes les problématiques, du dressing à la salle de réunion

Kick It Out indique que sa nouvelle stratégie se concentrera sur trois “piliers d’activité clés”, qu’elle décrit comme suit :

Amplifier les voix inconnues, mener la réflexion et plaider pour le changement

Créer de la compréhension et construire des connaissances

Inspirer des opportunités et les connecter avec des talents invisibles

L’organisme de lutte contre la discrimination affirme que son travail comprendra la création de groupes de travail pour se concentrer sur des questions spécifiques, telles que l’antisémitisme et la représentation de la communauté LGBTQ +, continuer à diriger la réponse du football aux abus en ligne et intensifier les programmes d’éducation des fans qui offrent des séances de réhabilitation. pour les personnes reconnues coupables d’abus discriminatoires.

Kick It Out a également lancé un nouveau logo. Il indique que l’image a la forme d’un ballon de football – son sport d’origine – mais fait également référence à la conception d’un badge de club car il souhaite que “les supporters portent le logo Kick It Out avec fierté”.

Sanjay Bhandariprésident de Kick It Out, a déclaré : “Notre héritage est la lutte contre le racisme dans le football, mais notre objectif pour l’avenir est d’élargir notre mandat pour créer des cultures plus inclusives dans d’autres sports et lutter contre toutes les formes de discrimination.

“Aujourd’hui, nous organisons des programmes d’éducation pour les joueurs de l’académie, les parents et les fans et nous développerons encore plus notre offre d’éducation dans les mois à venir.

“Nous continuerons à faire campagne pour nous assurer que le football est toujours accueillant pour tout le monde. Nous restons déterminés à aider les personnes des communautés sous-représentées et minoritaires à faire carrière dans le football et à prospérer, et nous continuerons à dénoncer la discrimination où qu’elle se produise – de votre parc local, à la Premier League, à votre flux social.”

Tony Burnetdirecteur général de Kick It Out, a ajouté : “Notre nouvelle identité visuelle est axée sur l’audace et l’énergie, et est plus facile à adopter et à utiliser sur différents canaux, activations et autres sports. Ceci, parallèlement à notre vision actualisée, nous aidera à mieux atteindre notre cibler des publics et exécuter notre stratégie.

“Nous tenons également à remercier Sky Creative Agency ; dans le cadre de notre partenariat continu avec Sky, ils ont aidé à mettre en œuvre notre nouvelle identité de marque et à donner vie à notre vision créative.

“Nous savons tous que Kick It Out ne devrait pas exister. Notre plus grand espoir est qu’un jour le football et d’autres sports n’auront plus besoin de nous. Mais en ce moment, nous sommes ici pour mettre fin à toute forme de discrimination. Nous avons gagné t’arrêter jusqu’à ce qu’il s’arrête.”