Kiccha Sudeepa a accueilli «  Bigg Boss Kannada 8  » hors antenne en raison de la pandémie de COVID-19, les candidats ont été renvoyés chez eux

À la suite de l’augmentation des cas de COVID-19, les fabricants de Bigg Boss Kannada saison 8 a décidé de débrancher le spectacle. L’émission de téléréalité animée par Kiccha Sudeepa est sur le point de disparaître avec huit concurrents toujours en compétition. La chaîne diffusée Bigg Boss Kannada 8 s’est rendu sur leurs pages de médias sociaux et a publié une déclaration à ce sujet. La déclaration est rédigée par Parameshwar Gundkal, responsable de Colors Kannada Business.

Il se lit comme suit: « Cela fait 71 jours que Bigg Boss Saison 8 a débuté. De nombreuses émotions mitigées me viennent à l’esprit à un moment où je me tiens près du PCR et que je regarde les 11 candidats se promener dans la maison. Tout le monde à l’intérieur de la maison est heureux, car ils ne connaissent pas les difficultés et les défis auxquels sont confrontés les personnes à l’extérieur. Ils sont également en sécurité en étant isolés. Nous les appelons tous à l’extérieur demain après avoir informé chacun des développements actuels à l’extérieur. Des dispositions sont alors prises pour les renvoyer chez eux, ainsi que l’équipe, en toute sécurité. «

Gundkal a ajouté: « Des centaines de jours de travail. Des centaines de personnes travaillant en équipe. Le rêve d’une équipe qui a travaillé avec diligence sera interrompu à mi-chemin. C’était une décision difficile mais une décision pacifique avec le cœur lourd. »

Les huit candidats toujours à l’intérieur de la Grand chef maison sont Aravind KP, Divya Uruduga, Divya Suresh, Prashanth, Chakravarthy, Nidhi et autres. Même Sudeepa n’était pas disponible pour le tournage en raison de la situation de verrouillage au Karnataka qui a été prolongée jusqu’au 25 mai 2021.