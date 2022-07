Kiccha Sudeep rompt le silence sur Twitter avec Ajay Devgn

Récemment, la star de Vikrant Rona, Kiccha Sudeep, a été impliquée dans une bataille sur Twitter avec Ajay Devgn au sujet d’un débat sur la langue nationale. Tout a commencé quand Ajay est allé sur Twitter et s’est moqué de Kiccha Sudeep et a défendu la langue hindi. Il a également appelé l’hindi «la langue nationale» de l’Inde.

Lors d’un entretien avec Hindustan Times, interrogé sur son lien avec Ajay Devgn, Kiccha Sudeep a déclaré: «Je vous dis à 100% qu’il y a une petite erreur d’interprétation là-bas. Il m’a tweeté mais il a été assez gentil pour retweeter et dire “J’ai eu ma réponse Sudeep, merci de l’avoir clarifiée”.

L’acteur a également parlé d’une troisième personne, il a déclaré: “Je suis sûr que l’homme que je connais ne tweeterait jamais en hindi. C’est définitivement une idée à la troisième personne derrière. Je ne veux pas savoir ou conclure là-dessus.

Plus tôt, Kiccha Sudeep a répondu à Ajay Devgn après avoir mis fin à la bataille sur Twitter. Il a dit à Ajay Devgn qu’il ne le blâmait pas pour la mauvaise interprétation de sa remarque “hindi”. Cependant, il s’est senti heureux après avoir reçu un tweet d’Ajay.

Il a écrit : « La traduction et les interprétations sont des perspectives monsieur. C’est la raison pour laquelle je ne réagis pas sans connaître l’intégralité de l’affaire 🙂 Je ne vous blâme pas @ajaydevgn monsieur. Peut-être que cela aurait été un moment heureux si j’avais reçu un tweet de votre part pour une raison créative. Luv&Regardsnded Twitter Battle.

Ajay Devgn avait tweeté : « Salut @KicchaSudeep, tu es un ami. merci d’avoir dissipé le malentendu. J’ai toujours considéré l’industrie cinématographique comme une seule. Nous respectons toutes les langues et nous attendons de chacun qu’il respecte également notre langue. Peut-être que quelque chose s’est perdu dans la traduction.”

Sudeep ne s’est jamais limité à une seule industrie et il a toujours été ouvert à la collaboration avec différents talents. Récemment, tout en faisant la promotion de son action-aventure à venir, Kiccha a déclaré qu’il n’était pas dans la pré-planification et suivait le courant. En s’adressant à Indian Express, l’acteur a ajouté : “Je n’ai pas l’idée préconçue que je ne peux pas faire ceci ou cela. Je ne me fixe pas de limites. Si cela m’excite, je continue . Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas.” Kiccha croit en ses instincts. “Je suis cinéaste et acteur, et j’aimerais m’occuper de beaucoup, beaucoup de choses et ne pas me barricader sur une chose en particulier. Je n’aime pas travailler sous un radar. J’aimerais voyager. J’aimerais continuer à faire des films pour mes réalisateurs et écrivains de mon propre état, ainsi que pour tous ceux qui écrivent pour moi dans d’autres industries », a déclaré l’acteur.