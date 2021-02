Kibu Vicuna, entraîneur des Kerala Blasters, licencie Ishfaq Ahmed

Super Ligue indienne (ISL) côté Blasters du Kerala mercredi entraîneur-chef limogé Kibu Vicuna après qu’ils aient été battu 4-0 par Hyderabad FC, subissant la plus lourde défaite de la saison, au Tilak Maidan.

KBFC a remercié Kibu « pour ses contributions au cours de la saison » et lui a souhaité « tout le meilleur dans ses projets futurs », a déclaré Kerala Blasters dans un communiqué.

Assistant de l’entraîneur Ishfaq Ahmed prendra en charge sur une base intérimaire jusqu’à ce qu’un remplacement permanent soit annoncé.

«Malheureusement, la saison a été inhabituelle et inattendue. Mes parents m’ont appris à être responsable de ce que je fais donc j’y donne toujours tout mon cœur, mais je ne donne pas non plus d’excuses. Je tiens à remercier toute la direction, les joueurs, le personnel d’entraîneurs et les membres du club pour leur professionnalisme, leur gentillesse et leur proximité. En particulier, je tiens à exprimer ma gratitude à tous les fans de Kerala Blasters pour leur soutien depuis le premier jusqu’au dernier jour, ce qui vous rend exceptionnel et incroyable. Je vous souhaite à tous et au club le meilleur pour l’avenir. Vous le méritez », a déclaré Kibu.

«Je tiens à remercier Kibu pour son honnêteté et sa responsabilité dans cette décision. Nous avions un objectif clair pour apporter des améliorations cette saison. Malheureusement, les résultats n’étaient pas ceux que nous attendions. Nous sommes reconnaissants pour son engagement et son professionnalisme envers le club et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir. a déclaré Karolis Skinkys, directeur sportif du Kerala Blasters FC.

Les Kerala Blasters ont eu une saison à oublier. En 18 matchs, ils n’ont réussi que 16 points et se situent 10e sur la table des 11 équipes. Ils ont remporté trois matchs, fait match nul sept et en ont perdu huit. La défense des Blasters a été la pire de la saison, avec 33 buts alors que leurs attaquants ont marqué 22 buts. Seuls le Kerala et l’Odisha FC ont concédé plus de 25 buts.

Vicuna a été embauché par Kerala Blasters avant la saison en cours après s’être séparé de l’ancien entraîneur Eelco Schattorie la saison dernière, également à la suite de mauvais résultats. Vicuna, la saison dernière, avait remporté le titre de la I-League avec Mohun Bagan mais ils l’ont laissé partir après que le club a fusionné avec ATK et est devenu ATK Mohun Bagan, qui est entraîné par Antonio Habas et est en tête du classement.