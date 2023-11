Kibisu Kabatesi, conseiller de longue date de Mudavadi, démissionne

Kibisu Kabatesi, journaliste chevronné et assistant de longue date du secrétaire du Premier cabinet Musalia Mudavadi, a démissionné de son poste de secrétaire aux communications stratégiques du gouvernement dans le gouvernement du président William Ruto.

Bien qu’il s’agisse d’une démission, le sort de l’allié clé de Mudavadi avait déjà été scellé à la suite d’une lettre qu’il avait écrite au chef de la fonction publique Felix Koskei dans une dispute sur l’emplacement du bureau et le rôle de son patron. Le développement intervient à peine 10 mois après son entrée en fonction.









Et le 15 octobre, M. Kabatesi a écrit à M. Koskei à ce sujet, ce qui en a surpris beaucoup. Il a insisté sur le fait que les bureaux de M. Mudavadi resteraient au siège des chemins de fer contrairement à une note de M. Koskei indiquant le contraire.

M. Kabatesi a servi M. Mudavadi en tant que directeur des communications, secrétaire privé et porte-parole pendant de nombreuses années.

Dans la lettre de démission vue par la « Nation » datée du 25 octobre 2023 et adressée à M. Mudavadi, Premier secrétaire du Cabinet et secrétaire du Cabinet chargé des Affaires étrangères et de la diaspora, M. Kabatesi a démissionné de son poste à compter du 1er novembre.

M. Kabatesi a remercié le Président pour l’opportunité, le temps et le soutien qu’il lui a accordé pendant qu’il occupait ce poste.

Il a indiqué que, pour des raisons personnelles, il avait choisi de démissionner.

«Je m’engage à démissionner du poste de secrétaire aux communications stratégiques du gouvernement à compter du 1er novembre 2023. Je le fais avec la conscience tranquille et la plus grande humilité que mes talents trouveront utilité à un autre moment au service de notre grande nation», peut-on lire. la lettre en partie.

Il termine en demandant le paiement de toutes les cotisations accumulées qui lui sont dues simultanément à sa démission.

La « Nation » a établi que les tensions au sein des hautes fonctions gouvernementales lui ont valu d’être mis à la porte.

Sa déclaration cinglante et sa position sur certaines questions, notamment l’emplacement des bureaux du Premier secrétaire du Cabinet Musalia Mudavadi et la réorganisation des départements gouvernementaux, auraient mis le clou sur le cercueil du passage dramatique, combatif mais court de M. Kabatesi au Kenya Kwanza. -gérer l’administration.

L’année dernière, en octobre, le président Ruto a publié son premier décret n° 1 de 2022 définissant la manière dont son gouvernement sera organisé.

Dans le cadre des changements contenus dans le décret, le secrétaire du Premier Cabinet devait être hébergé au siège des chemins de fer du Kenya. Cela a mis fin aux spéculations selon lesquelles le chef du Congrès national Amani occuperait l’annexe de la maison Harambee.

Cette décision a mis fin au débat sur la question de savoir si Mudavadi devait occuper le bureau annexe de Harambee House, le vice-président Rigathi Gachagua se déplaçant pour travailler de l’autre côté de l’avenue Harambee ou de Harambee House.

Mais un an plus tard, le 11 octobre 2023, M. Koskei a envoyé une communication désignant les bureaux du gouvernement auprès des ministères et départements de l’État. Dans la communication qui a également été partagée avec les médias, le bureau de M. Mudavadi a été transféré dans l’ancien bâtiment du Trésor.

Mais M. Mudavadi s’est ensuite opposé à cette décision et M. Kabatesi a publié une déclaration cinglante non seulement pour soutenir son patron, mais aussi pour s’en prendre directement à M. Koskei.

Selon lui, M. Mudavadi était un squatter au bâtiment du Trésor en attendant l’achèvement des rénovations et la rénovation de son bureau du siège des chemins de fer. Néanmoins, le Prime CS a déménagé dans les locaux en attendant son achèvement.

Il a également été directeur présidentiel de la communication dans trois campagnes : en 2007 pour Raila Odinga, en 2013 pour Musalia Mudavadi et en 2017 pour la NASA Coalition.