Kiara révèle les conseils de son mari Sidharth Malhotra lorsqu’elle a été trollée

Kiara Advani, qui a connu une année exceptionnelle sur le plan professionnel et personnel, s’est entretenue avec Compagnon de cinéma sur les médias sociaux, la gestion des trolls et comment l’approche de son mari Sidharth Malhotra l’a aidée. L’actrice a révélé qu’elle était victime d’un trolling brutal avant Satyaprem Ki Katha libérée parce qu’une section d’Internet voulait qu’elle se comporte d’une certaine manière après son mariage. Elle a dit à Anupama Chopra : « Pour la première fois, j’ai ressenti un sentiment d’emprise, de me submerger avec les réseaux sociaux à l’époque de Satyaprem Ki Katha, quand le film sortait. Parce que je venais juste de me marier… J’avais l’impression qu’il y avait une négativité très étrange à propos de certaines scènes ‘Oh isne yeh kyun kia hai, woh kyun kia hai (pourquoi elle le fait maintenant qu’elle est mariée).’ Peut-être que c’était en rapport avec « Oh maintenant, elle est mariée » tout ça. Je me suis juste dit ‘Attends ! Que vient-il de se passer ici ? »

Kiara a ajouté que la pêche à la traîne constante l’avait atteinte. Elle a dit: « C’est trop nouveau pour moi parce que, d’une part, les gens vous trollent pour des choses très ridicules, mais maintenant les gens vous trollent parce que vous êtes un acteur marié, et les gens s’attendent à ce que vous disiez ou fassiez certaines choses. Cela Je n’ai pas pu m’en débarrasser. Cela m’affectait vraiment. Il y avait un peu de négativité qui m’a vraiment touché et je n’en ai même pas discuté avec mon mari. J’étais comme si je ne Je ne veux pas en parler parce qu’à la minute où j’en parle, j’approfondis le sujet, alors ne le faisons pas. Il l’avait également vu de lui-même et n’en avait pas parlé parce qu’il ne voulait pas en faire toute une histoire. il. »

L’actrice a ajouté que c’était son mari Sidharth Malhotra qui l’avait aidée à faire face à la négativité en ligne. Kiara se souvient : « C’est lui qui me l’a expliqué. Il a dit : « Écoute, il y aura toujours ces trolleurs négatifs… mais si tu accordes autant d’importance à ça et que tu restes assis à la maison, que tu pleures et que tu te comportes comme La merde a atteint le toit en ce moment. Qu’est-ce qui ne va pas avec vous? Vous ne les connaissez pas. Ils ne vous connaissent pas. Ceux-ci pourraient être comme certains fans qui n’aimaient pas que nous nous mariions. Ils vont grandir. »

Kiara Advani l’a épousée Shershaah co-vedette Sidharth Malhotra en février au palais Suryagarh de Jaisalmer. Leur histoire d’amour a commencé sur les plateaux de tournage du film de 2021 Shershaah.